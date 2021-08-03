貴州另類送親車隊…15輪椅護「嫁」 殘疾女洋溢幸福

特別的送親隊伍。（取材自紫牛新聞）

貴州銅仁日前舉辦了一場別開生面的婚禮，朋友們用15輛輪椅組成送親車隊，而半身殘疾的新娘坐在輪椅上，臉上洋溢著幸福的笑容。這段視頻迅速在網上走紅，播放量近千萬，引來近20萬網友點讚。

揚子晚報報導，婚禮的新娘田江霞，九年前遭遇一場意外導致高位截癱，生活無法自理。那時，她整日以淚洗面，特別自閉，總把自己關在屋子裡，不與外面的人聯繫，甚至一度喪失了活下去的勇氣。

幸好在康復的日子裡，她認識了很多和她一樣身有殘疾的朋友，大家相互鼓勵，走出了陰霾，「我們組建了一個殘疾人群，在裡面聊天，分享日常生活，互相傾訴安慰」。

新郎和新娘露出開心的笑容。（取材自紫牛新聞）

2018年，她在長輩的介紹下認識了當地的年輕小伙田玉武，剛開始雙方父母不太同意兩人在一起，「我的父母嫌他沒正經職業，賺不到錢，他的父母也嫌棄我身體不好」。

戀愛的第一年，兩人也曾因父母反對而分手過一段時間。分手期間，田江霞吃不下飯，短短一個月的時間裡瘦了10多斤。田玉武知道情況後，偷偷為她買各種營養品。田江霞的父母不讓田玉武進家門，他就在門口等著，或者把買的東西送到田江霞奶奶家。時間長了，田江霞的父母覺得這個小伙子是真心對待自己女兒的，就默許了兩人的交往。就這樣，經過三年的戀愛，兩人終於步入婚姻殿堂。

由於田江霞身體不便，如果用傳統的婚車接送需要別人把她抱上抱下很麻煩。所以田江霞的朋友們想到用15輛輪椅組成特殊車隊去送親。

特別的送親隊伍。（取材自紫牛新聞）

當天一路上引起很多路人好奇，紛紛駐足觀看，還有人用手機 拍了視頻。車隊一員崔先生表示：「我們經過時，很多路人為新人送上祝福，我也感到很開心。」

田江霞也說：「特別感謝這樣一群有愛的朋友，相信我一定能一直幸福下去。」

視頻在網上引起熱議，網友紛紛送上祝福，「好特殊的婚隊，祝新人幸福滿滿，白頭偕老」。