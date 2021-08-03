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單日5金 中國29金已超里約 居東奧金牌數首位

中國新聞組／北京3日電
劉洋奪男子吊環冠軍。（新華社）
劉洋奪男子吊環冠軍。（新華社）

中國隊2日下午在東京奧運會上掀起奪金狂潮，在短短45分鐘內，在舉重、射擊、體操和自行車項目中接連收穫四塊金牌。晚間，舉重賽場再傳奪金捷報，最終，中國隊一天斬獲五金並打破兩項世界紀錄。距離閉幕尚餘六日，中國代表團本屆奧運會金牌總數已達29枚，超越里約奧運會的26枚。

華西都市報報導，在舉重女子87公斤級比賽中，中國選手汪周雨2日以總成績270公斤的絕對實力奪冠。值得一提的是，因為國際舉聯調整舉重級別，87公斤級舉重項目是東京奧運周期新增設的級別，汪周雨成該項目奧運會歷史第一金得主。

在射擊賽場，中國小將張常鴻在男子50米步槍三姿中表現穩健，以466環破世界紀錄的成績拿下金牌。

在體操男子吊環決賽中，中國隊的劉洋以15.500分獲得冠軍。這也是本屆奧運會中國體操隊獲得的首枚金牌。中國隊另一位選手尤浩以15.300分獲得亞軍。

值得一提的是，上一次中國隊在這個項目上奪得金牌，還要追溯到2008年北京奧運會——第一次登上奧運賽場的陳一冰。如今，劉洋正式從師哥陳一冰手中，接下了「吊環王」的稱號。

在自行車賽方面，在女子團體競速賽中，中國隊名將鍾天使搭檔小將鮑珊菊，擊敗德國隊奪得金牌，鍾天使也因此衛冕成功。

在本屆奧運會該項目資格賽中，中國隊排名第二殺入八強對抗戰，德國隊排名第一。對抗戰中，第三組出戰的中國隊最後的成績是31秒804，不僅戰勝對手立陶宛隊，而且打破自己保持的31秒928的奧運會紀錄和世界紀錄，昂首挺進決賽。最終，鍾天使和鮑珊菊延續之前的出色發揮，險勝德國隊獲得金牌。

8月2日晚，女子舉重87公斤以上級展開爭奪，本場比賽因為有紐西蘭變性選手哈伯德參賽而備受關注。而世界紀錄保持者、中國選手李雯雯輕鬆地以總成績320公斤，抓舉、挺舉、總成績三破奧運紀錄奪冠。

另據中新社報導，在本屆東京奧運，已獲得29枚金牌的中國隊居金牌榜榜首，美國隊22金緊隨其後，東道主日本隊以17枚金牌位居第三。澳洲（14）、俄羅斯（12）、英國（11）、法國（6）、德國（6）分列第4-8位。　

東京奧運 中國 德國

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