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中國體操隊摘首金「吊環王」劉洋加冕

中國新聞組／北京3日電
劉洋奪得男子吊環冠軍。（中新社）
劉洋奪得男子吊環冠軍。（中新社）

中國體操隊在東京奧運會上終於一吐悶氣，獲得金牌了。中國選手劉洋昨天在男子吊環決賽中，奪得冠軍，加冕新一代「吊環王」。這也是中國體操隊在東奧的首金。

來源：YouTube

香港文匯報報導，在劉洋的家鄉遼寧省鞍山市，他的母校鞍山市軍事體育學院的小禮堂沸騰了，五星紅旗升起的一刻，父親劉忠華流淚了：「兒子已經5年沒回家吃過飯了，現在真的很想見到兒子。」

劉洋5歲學體操，10歲進入夢想中的八一體操隊，17歲入選國家隊並獲得全國吊環冠軍，20歲拿到人生第一個世界冠軍。

劉洋的啟蒙教練、現任鞍山市軍事體育學校體操隊教練的孔繁啟表示，1999年第一次見到5歲的劉洋時，他超強的天賦和難得的自信讓自己破例收下這個小學員，「帶過百十來個孩子，還有三個練藝術體操的進了國家隊。但現在劉洋是我『領導』，」孔繁啟打趣道，「他現在的技術水平可是比我高多了。」他直言當年在鞍山市體校體操隊執教時對劉洋的偏愛，「收他之前，我有個原則就是不收6歲以下的孩子的，太小了沒法帶。」

「我一開始說不收的，他爸挺堅持，說：『教練你看看，俺家孩子有勁兒！』」當5歲的劉洋輕鬆地在雙槓上用手臂支撐起整個身體時，這個又小又圓胖的孩子讓他眼前一亮。當時已從教20餘年的他知道，吊環是最吃力量的項目，而劉洋就是天生的吊環選手。

據報導，孔繁啟說，8歲時，劉洋已能夠完成14歲選手的吊環十字支撐，而10分鐘做1300多次換手跳的絕活在當時已經能夠申請金氏世界紀錄了。那之後，孔繁啟開始有目的地給劉洋增加訓練時間，租用額外的場地訓練。考慮到劉洋父母都是下崗工人，他也盡量減免學習生活的費用，「過去我是教練，現在我們兩家是朋友。」

17歲成名並被「中國吊環一哥」的光環圍繞，讓劉洋每走一步都倍感壓力。2016年首次出征里約奧運的他與獎牌無緣，以資格賽排名第一進入決賽的他卻出現兩次失誤，在男子吊環項目排名第四，僅取得一枚男團項目銅牌。他在2017年世界體操錦標賽上再度無緣金牌。努力調整並度過低谷的劉洋曾表示，「感謝那些選擇相信我的人，讓我選擇了相信我自己。這條路雖然不好走，但是並不孤獨，邁好接下來的每一步，不忘初心。」

中國 東京奧運 香港

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