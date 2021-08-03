中國射擊00後新生梯隊 完美接班

男子50米步槍三姿決賽中，張常鴻以破世界紀錄的成績勇奪金牌。（美聯社）

中國 年輕小將張常鴻在昨日男子50米步槍三姿比賽獲得金牌，今屆東奧射擊項目宣告落幕。總結今屆賽事，中國國家隊合共取得4面金牌，當中更全數有「00後」選手參與，足證射擊隊的接班十分順利。

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香港文匯報報導，楊倩在女子10米氣步槍取得今屆奧運 和國家隊首金，之後楊倩、楊皓然在團體10米氣步槍，姜冉馨、龐偉在團體10米氣手槍，張常鴻在昨日男子50米步槍三姿比賽各添一金，令中國射擊隊共取得4金1銀6銅成績，雖無法超越2008年北京 奧運的5金2銀1銅最佳成績，但表現已令人十分滿意。

從比賽可見，中國射擊隊的接班工作十分順利，「00後」楊倩（2000年出生，21歲）、姜冉馨（2000年出生，21歲）和張常鴻（2000年出生，21歲）全數參與了4面金牌的奪金過程，再加上男子10米氣步槍銀牌得主盛李豪（2004年出生，16歲）、女子25米手槍銅牌得主肖嘉芮萱（2002年出生，19歲），以及楊皓然等新生代選手，國家射擊隊在2024年巴黎奧運絕對有力取得佳績。

昨日以466環破世界紀錄佳績奪得金牌的張常鴻成了外界焦點。在資格賽，張常鴻發揮穩定以1183環，拿到第2名殺入決賽。決賽階段，張常鴻在跪姿表現不錯，射出155.6環，以0.1環優勢排首位。第2種臥姿，張常鴻打出157環，總成績變為312.6環續排首位。最後的立姿比賽，張常鴻持續表現穩定，最終以466環破世界紀錄奪冠。

據報導，由當年「半路出家」練競步到轉為接受射擊訓練，張常鴻2018年在澳洲射擊世青盃拿到步槍三姿冠軍開始受到注目。奪得東奧金牌後談到致勝關鍵，張常鴻表示：「今天主要贏在心態擺得正，賽前教練說的話我都記在心，也是嚴格按照自己技術動作貫徹下去，這是最重要的；另外奧運這樣的頂級大賽可能激發出我的潛能，因為今次破紀錄的這個結果以前練習時雖然打過，但是次數很少。」當被問及如何頂住對手的衝擊贏得冠軍，張常鴻坦言夢想和信念在關鍵時給了自己足夠的支撐，「我認為是夢想促進了自己，而信念給了我力量。」