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李雯雯奪金 中國舉重隊完美收官

中國新聞組／北京3日電
中國選手李雯雯在舉重項目女子87公斤以上級比賽奪得冠軍。（新華社）
中國選手李雯雯在舉重項目女子87公斤以上級比賽奪得冠軍。（新華社）

東京奧運會女子舉重87公斤以上級比賽中，李雯雯「孤獨」得像在訓練——沒有任何一位選手能對她構成哪怕一點點威脅，當她出場時，其他人都已經結束了比賽。

來源：YouTube

新華社報導，抓舉比賽，李雯雯第一把要了130公斤，這比抓舉第二名的最終成績還高了2公斤。

130公斤、135公斤、140公斤，李雯雯三次試舉全部成功，帶著12公斤的巨大領先優勢結束抓舉。

挺舉的開把重量更誇張。李雯雯第一把要的175公斤，比挺舉第二名的最終成績高14公斤。眼看所有對手都結束了比賽，中國隊將開把重量降到162公斤，這足以為中國隊再添一枚金牌。

162公斤、173公斤、180公斤，又是穩穩的三舉。李雯雯以320公斤的總成績拿下這個級別的金牌，為中國舉重隊完美收官。

據報導，年僅21歲的李雯雯目前是這個項目的絕對王者，抓舉、挺舉和總成績的世界紀錄、奧運紀錄和世界青年紀錄下面都是她的名字。或許是過程太過簡單，李雯雯賽後說的很樸實：「沒什麼感覺，是我的就是我的，不用著急。著急也沒用，是我的總是我的。」

比賽結束後，李雯雯戴上眼鏡，剛才那個在台上怒吼的姑娘瞬間變得文靜可愛了起來，她還現場熬起了「雞湯」：「每個胖女孩都有自己的夢想，不要放棄自己。」

在採訪過程中，這位「00後」不住把玩著手中的金牌，雖然嘴上說著從來沒想到過得奧運會冠軍，卻又調皮地說「金牌比我想的要沉」。談及目標，李雯雯又露出了霸氣的一面：「我還有個目標，我的前輩、俄羅斯的卡什麗娜，挺舉過193（原女子最大級別75公斤以上級），這就是我的目標，我要超過這個目標。」

這是中國舉重隊在本屆奧運會上獲得的第七枚金牌，至此中國舉重隊結束東京奧運會征程，八位選手出戰八個小項，最終取得七金一銀的成績，刷新中國舉重隊奧運最佳戰績。

中國選手李雯雯在舉重項目女子87公斤以上級比賽奪得冠軍。（新華社）
中國選手李雯雯在舉重項目女子87公斤以上級比賽奪得冠軍。（新華社）

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