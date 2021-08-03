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「花木蘭」浴火重生 鍾天使再登上巔峰

中國新聞組／北京3日電
自行車女子團體競速賽中，中國隊以31秒804打破世界紀錄並進入該項目決賽。中國選手鍾天使（左）和鮑珊菊2日在比賽中出發。（新華社）
自行車女子團體競速賽中，中國隊以31秒804打破世界紀錄並進入該項目決賽。中國選手鍾天使（左）和鮑珊菊2日在比賽中出發。（新華社）

東京奧運會自行車女子團體競速賽中，中國選手鍾天使和鮑珊菊以31.895秒的成績獲得金牌。其實，在過去五年間，鍾天使一度遭遇低谷，除搭檔宮金杰退役，更先後經歷肋骨骨折、膝傷、腰傷等傷病。儘管如此，她依然有「不蹬就慢慢下來了」的危機感，在本次奧運會，她頭戴的圖案從「花木蘭」變成了一隻「火鳳凰」，正是她「浴火重生」再登巔峰的寫照。

來源：YouTube

新京報報導，12歲開始練習場地自行車時，看到外道比內道高的賽道，鍾天使一度非常害怕：「不蹬就慢慢下來了。感覺要滑下來，所以就拼命蹬。」

2016年里約奧運會，鍾天使、宮金杰戴著印有京劇臉譜圖案（一個是花木蘭、一個是穆桂英）的頭盔出戰女子團體爭先賽，她們在複賽刷新世界紀錄，決賽擊敗對手奪冠。

香港文匯報報導，里約奧運之後，既是前輩又是搭檔的宮金杰淡出賽場，鍾天使成為自行車隊的領軍人。作為奧運冠軍，她獨自背負了許多期待和壓力，偏偏在此時，她又連接在賽場遭遇低迷。2017年全運會，無論是團體項目還是個人項目，結果都不甚理想。

但面對低谷，「不蹬就會慢慢掉下來了」的警覺讓鍾天使保持著前進的車輪，用不停歇的腳步來應對失意。2018年8月，鍾天使和新搭檔林俊紅一起出征雅加達亞運會，兩人勇奪女子團體競速賽冠軍。當時人們感歎：「花木蘭」又回來了。

隨著年紀增大，鍾天使也面臨一些困擾。2019年波蘭場地自行車世錦賽開幕前夕，鍾天使在出發前最後一次賽前訓練時受傷導致肋骨骨折。此外，她還受到腰傷、膝蓋傷的困擾。

面對年齡帶來的挑戰，鍾天使說：「對於我這個年齡來說，已經不像上一屆那樣能力非常強，以前如果在細節上面有一點小失誤沒問題，可以靠自己的能力去解決它。但是現在來說，自己的體能可能並不像以前那麼充沛了，所以需要在一些很小的細節上面去找，去節約、彌補體能帶來的不足。」

已過而立之年的鍾天使顯然不再年輕，此刻推動她不斷前進的不僅是對於榮譽的追求，還有來自年輕一代在身後的追逐。

對她來說，無論東京奧運後作出何種選擇，花木蘭和火鳳凰都印刻在了中國體育的歷史中。

2日自行車女子團體競速賽決賽中，中國隊奪冠。中國隊選手鍾天使（右）與鮑珊菊在頒獎...
2日自行車女子團體競速賽決賽中，中國隊奪冠。中國隊選手鍾天使（右）與鮑珊菊在頒獎儀式上。（新華社）

天使 東京奧運 花木蘭

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