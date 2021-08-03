羽球男單挫諶龍 安賽龍中文流利

安賽龍。（新華社）

在2日的羽毛球男單決賽，丹麥的安賽龍（Viktor Axelsen）以21：15及21：12擊敗衛冕的中國 球手諶龍奪金。他成為25年來首位丹麥羽毛球奧運 金牌得主，賽後哭成淚人。

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令網民關注的是安賽龍是一名「中國通」，不僅有中文名，還能說一口流利的普通話。

上觀新聞報導，在少年時代，安賽龍時常觀看林丹的比賽，而多次與中國選手同台競技的經歷也讓他深感對方實力強大。安賽龍19歲起開始學習中文，甚至專門請了老師幫助自己提高中文能力。

後來安賽龍覺得自己的本名「Viktor」翻譯成中文「維克托」很彆扭，特意讓中文老師起了如今的名字「安賽龍」。「安」是取自他姓氏「Axelsen」的相近發音，而「賽龍」則含有戰勝王者之意。

據報導，安賽龍學習中文多年，曾表示「我特別喜歡中國，這裡是我的第二故鄉。每次來中國比賽就像回到自己的家鄉一樣」。安賽龍會在中國傳統節日專門發微博 祝福，又與中國球迷直播連線，還會和中國粉絲探討如何學中文。粉絲們則親切地叫他「龍龍」。

去年10月，與安賽龍相戀九年的女友生下一女。他為女兒起了中文名「安維佳」，小名「維維」。