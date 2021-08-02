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陪練27冠軍…青島小伙16年被摔280萬次 「一切都值得」

中國新聞組／上海2日電
劉磊磊舉著各個冠軍簽名的道服。（取材自紫牛新聞）
劉磊磊舉著各個冠軍簽名的道服。（取材自紫牛新聞）

中國隊在東京奧運上奪下多面獎牌，風光無限，但其實在冠軍選手身後，還有一群默默無聞的陪練選手，他們的無私付出，成就了中國體育的輝煌。中國女子柔道隊的男陪練劉磊磊最近暴紅，他表示自己「為27位世界冠軍做過陪練」「備戰時每天被摔超過500次，陪練16年被摔280多萬次」，獲得網友的掌聲。

來源：YouTube

紫牛新聞報導，劉磊磊說：「雖然，我沒有能夠站在奧運會的領獎台上，但看到奧運冠軍們能為國爭光，我心裡無比自豪，覺得所有的艱辛，都是值得的。」

36歲的劉磊磊是山東青島人，小學六年級時身高就躥到了一米八左右，體重達到90多公斤，身體條件優異的他在12歲那年被柔道啟蒙老師發掘，再被青島市的黑妹柔道學校選上。「黑妹」是山東柔道運動員李淑芳，她曾在雪梨奧運女子柔道63公斤級拿下銀牌。

在李淑芳的影響下，劉磊磊喜歡上了柔道，並萌生想要站上奧運會領獎台的夢想。2001年，劉磊磊入選中國國家柔道隊，他還向父母許下「不拿冠軍不回家」的諾言，卻遭遇到了生涯中的第一盆冷水。

當時，中國女子柔道隊奪冠希望大，需要高水平的男運動員做陪練，劉磊磊就順理成章地成為了女隊的專業男陪練。

「剛跟女隊訓練的時候還有點不好意思，都是女孩，怕把她們摔傷」，劉磊磊說，「我第一個對手是佟文，她是後來的北京奧運會柔道冠軍，我記得當時教練剛喊開始，她一個動作就讓我睡在了地上，我直接疼出眼淚來」，劉磊磊被國家隊的女孩狠狠上了一課，「我發現自己的能力確實還有很大不足，於是慢慢接受了陪練的身分」。

劉磊磊和劉霞合影。（取材自紫牛新聞）
劉磊磊和劉霞合影。（取材自紫牛新聞）

他陪練出的第一位冠軍是劉霞。2002年，劉霞拿下了世界大學生運動會的冠軍，回國剛下飛機，她就對前來接她的劉磊磊來了個擁抱並說：「謝謝磊磊！下個目標是奧運會，我們一起加油！」劉磊磊說：「她這一番話徹底改變了我，我才認識到陪練可以有這麼大的作用。」

2017年退役後，劉磊磊和同樣是退役運動員的老婆開了一家小商店，他也到當地的道館做小朋友們的教練。「我們最主要想做的是普及柔道這項運動」，劉磊磊說，「希望未來能看到更多中國選手站上世界級的領獎台上」。

劉磊磊在國家隊的合影。（取材自紫牛新聞）
劉磊磊在國家隊的合影。（取材自紫牛新聞）

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