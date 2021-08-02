東奧賽場也見神秘「東方力量」…深淺拔罐痕被熱議
東京奧運會游泳池畔，許多外國選手的身上出現深深淺淺的拔罐痕跡，吸引不少關注。這被譽為神秘「東方力量」拔罐，其實並不罕見。里約奧運會上，美國游泳名將菲爾普斯（Michael Phelps）就曾一身拔罐痕跡，時隔五年，澳洲游泳名將查莫斯（Kyle Chalmers）的拔罐痕跡再度引起討論，甚至外國媒體也爭相報導。
來源：YouTube
綜合媒體報導，東京奧運會上，查莫斯的後背和肩膀上都出現了拔罐的痕跡。據悉，查莫斯去年肩部進行了手術，此後靠著拔罐來緩解身體的疼痛。
此外，日本游泳運動員南場昭的身上也有拔罐痕跡，美國游泳隊在男子4X100米自由泳接力中，選手背後的拔罐痕跡清晰可見。
據了解，拔罐印出現在奧運會賽場上，最早是2008年，中國游泳隊選手王群後背上的拔罐，讓外國觀眾大開眼界。
外媒看來，拔罐是一種「極為古老的醫療手段」，但是在知名運動員的帶動下，拔罐正在被越來越多的西方民眾認可和接受。
媒體指出，拔罐是一種古老療法，據傳由晉朝煉丹術士葛洪發明，主要流傳於中東與亞洲國家，在中國最為常見；療程是將圓型玻璃杯放在痠痛部位，加熱或抽氣產生部分真空，藉此活絡人體經絡和氣血循環，並且緩解痠痛。
紐約市倫諾克斯山醫院醫師格拉特認為，拔罐的具體療效缺乏醫學證明，但可能具有類似安慰劑，能在心理層面產生激勵作用。
外媒表示，雖然拔罐整體安全，但少數人仍可能出現瘀青、灼熱、皮膚過敏等輕微副作用，接受療程前最好諮詢醫師。
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