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東奧賽場也見神秘「東方力量」…深淺拔罐痕被熱議

中國新聞組／北京2日電
2008年北京奧運會，中國游泳隊選手王群後背上的拔罐印給很多外國網友留下了深刻印象。（取材自觀察者網）
2008年北京奧運會，中國游泳隊選手王群後背上的拔罐印給很多外國網友留下了深刻印象。（取材自觀察者網）

東京奧運游泳池畔，許多外國選手的身上出現深深淺淺的拔罐痕跡，吸引不少關注。這被譽為神秘「東方力量」拔罐，其實並不罕見。里約奧運會上，美國游泳名將菲爾普斯（Michael Phelps）就曾一身拔罐痕跡，時隔五年，澳洲游泳名將查莫斯（Kyle Chalmers）的拔罐痕跡再度引起討論，甚至外國媒體也爭相報導。

來源：YouTube

綜合媒體報導，東京奧運會上，查莫斯的後背和肩膀上都出現了拔罐的痕跡。據悉，查莫斯去年肩部進行了手術，此後靠著拔罐來緩解身體的疼痛。

2016年的里約奧運會上，美國游泳名將菲爾普斯一身拔罐印吸睛無數。（取材自觀察者...
2016年的里約奧運會上，美國游泳名將菲爾普斯一身拔罐印吸睛無數。（取材自觀察者網）

此外，日本游泳運動員南場昭的身上也有拔罐痕跡，美國游泳隊在男子4X100米自由泳接力中，選手背後的拔罐痕跡清晰可見。

據了解，拔罐印出現在奧運會賽場上，最早是2008年，中國游泳隊選手王群後背上的拔罐，讓外國觀眾大開眼界。

日本游泳運動員南場昭的身上也有拔罐痕跡。（取材自觀察者網）
日本游泳運動員南場昭的身上也有拔罐痕跡。（取材自觀察者網）

外媒看來，拔罐是一種「極為古老的醫療手段」，但是在知名運動員的帶動下，拔罐正在被越來越多的西方民眾認可和接受。

媒體指出，拔罐是一種古老療法，據傳由晉朝煉丹術士葛洪發明，主要流傳於中東與亞洲國家，在中國最為常見；療程是將圓型玻璃杯放在痠痛部位，加熱或抽氣產生部分真空，藉此活絡人體經絡和氣血循環，並且緩解痠痛。

紐約市倫諾克斯山醫院醫師格拉特認為，拔罐的具體療效缺乏醫學證明，但可能具有類似安慰劑，能在心理層面產生激勵作用。

外媒表示，雖然拔罐整體安全，但少數人仍可能出現瘀青、灼熱、皮膚過敏等輕微副作用，接受療程前最好諮詢醫師。

2016年的里約奧運會上，美國游泳名將菲爾普斯一身拔罐印吸睛無數，被譽為是神秘的...
2016年的里約奧運會上，美國游泳名將菲爾普斯一身拔罐印吸睛無數，被譽為是神秘的「東方力量」。（取材自觀察者網）
澳洲游泳名將查爾莫斯，他的後背和肩膀上都出現了拔罐的痕跡。（取材自觀察者網）
澳洲游泳名將查爾莫斯，他的後背和肩膀上都出現了拔罐的痕跡。（取材自觀察者網）

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