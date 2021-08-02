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打破孫楊2012年紀錄 張雨霏2金2銀 寫下泳隊歷史

中國新聞組／北京2日電
張雨霏東奧奪2金2銀，成為中國泳隊單屆奧運成績最佳泳手。 （中新社）
張雨霏東奧奪2金2銀，成為中國泳隊單屆奧運成績最佳泳手。 （中新社）

東京奧運游泳項目昨日結束，中國國家游泳隊本屆賽事共取得3金2銀1銅佳績，為歷年奧運第三佳。昨日帶領國家隊取得女子4×100米混合泳接力第4名的張雨霏，個人在東奧取得2金2銀的優異戰績，創中國泳隊個人單屆奧運最佳戰績。

文匯報報導，中國泳隊本屆奧運在女子200米蝶泳、女子4×200米自由式接力和男子200米混合泳奪金。根據資料，本屆的3金2銀1銅，為中國國家游泳隊歷年奧運的第三佳；史上最佳戰績是2012年，國家泳隊在孫楊、焦劉洋和葉詩文帶領下取得5金2銀3銅；而史上次佳則是1992年巴塞羅拿奧運的4金5銀。

張雨霏個人在東奧奪得2金2銀，打破孫楊2012年的2金1銀1銅紀錄，成為中國泳隊單屆奧運成績最佳的泳手。張雨霏表示，100米蝶泳錯失金牌是她在東奧的唯一遺憾：「100米蝶泳能夠獲得銀牌原本已很高興，但等賽程結束再反省自己時，還是覺得希望再拿一塊金牌，因為只落後對手0.05秒，證明我不是沒有實力，只是差了一點運氣，所以給自己打99分。」

報導指出，年僅23歲的張雨霏已被視為中國國家女子泳隊的新領軍人物，但張雨霏卻笑稱自己只想做小妹妹：「還是喜歡剛入隊的時候，當小朋友，跟在大姐姐和大哥哥後面，我只管全力衝，但也會接受吧，因為長大是每個人的必經之路。」

東京奧運 中國 游泳

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