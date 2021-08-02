奪雙金 三米板霸主施廷懋 追平「跳水女皇」郭晶晶

施廷懋（右）奪冠後忍不住流淚，王涵在一旁安慰她。 （新華社）

中國 選手施廷懋昨日摘下東京奧運 會女子跳水三米板金牌，為中國跳水「夢之隊」實現在該項目的九連冠。另一位中國老將王涵當日以348.75分獲得亞軍，美國 選手則拿下銅牌。

文匯報報導，施廷懋成為繼「跳水女皇」郭晶晶之後，又一位在兩屆奧運會中包攬這兩個項目金牌的中國運動員。施廷懋也完成了在近兩屆奧運會上，女子三米跳板上單雙人四枚金牌的包攬

從高敏、伏明霞到郭晶晶，再到吳敏霞，中國跳水隊在女子三米板這個項目中一直擁有絕對優勢。此次奧運會，幾天前剛剛搭檔奪得該項雙人金牌的施廷懋和王涵攜手出戰單人賽事。施廷懋賽後表示，走上跳板，進行最後一跳前，準備時間比前面幾跳都要長。「我能感受到自己心跳加速的感覺，不斷提醒自己要穩住。」「這一刻我已經等了太久，我從沒想過去保金牌，每一次比賽，每一跳，都是以『拚』的心態在進行。」

上岸看到成績表後，施廷懋把臉埋進毛巾裡，泣不成聲。「上一屆可能是一分耕耘一分收穫，這一屆則是十分耕耘一分收穫。」年齡的增長，傷病的困擾，心理的糾結，讓施廷懋這五年過得太不容易。但最終，施廷懋戰勝了對手，更戰勝了自己。

報導指出，在年輕新星不斷湧現的中國女子跳水界，施廷懋算得上是大器晚成的代表。2012年施廷懋入選國家隊時已經21歲，隨後在翌年才獲得了參加世錦賽的機會，由此走上台前。但施廷懋卻創造了一個堪稱恐怖的紀錄：從2013年，她入選國家隊後首次參加世錦賽開始，每一屆跳水三大賽（奧運會、世錦賽、世界盃）外加亞運會，只要她參加了三米板項目，無論是單人還是雙人，她都從來沒有讓冠軍旁落過。尤其在吳敏霞從2016年里約奧運會退役後，施廷懋就更加毫無疑問地成為了女子跳板項目上的統治者。

施廷懋的母親蒙鏡碧表示：「看到施廷懋衛冕後喜極而泣，我和她父親當時也飽含熱淚，她真的太不容易了。我們一直相信自己孩子，她抗住了壓力，克服了重重困難，拿下了冠軍。說實話，王涵也具有很高的水平，她們既是隊友又是好朋友，但女子單人三米板大家都得去拚。我們已經一年沒有見到自己孩子了，現在只希望她回家後好好調養腰傷。」