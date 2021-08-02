拍下戴資穎 國羽一姐陳雨菲奪金「只是起點」

陳雨菲是最年輕的國羽「一姐」。（Getty Images）

東奧羽毛球賽場1日產生第三金，23歲、中國 最年輕的國羽「一姐」陳雨菲拿到女單冠軍。在與台灣 選手戴資穎的決賽裡，陳雨菲經過三局苦戰以2比1險勝奪冠，為中國代表團拿下第24金。這是繼2012年倫敦奧運 的李雪芮後，國羽女單時隔九年再奪奧運冠軍！「奧運冠軍只是她的起點，不是她的終點。」陳雨菲的啟蒙教練康平表示，陳雨菲頂住壓力，為自己的首次奧運征戰開了一個好頭。

文匯報報導，20歲出頭就坐到國羽一姐的地位，陳雨菲面臨着各種壓力，但慢慢地學會了調整自己的心態，把這些都當作對自己的考驗。「地方隊的年輕隊員衝擊我的時候，也是在督促我不斷進步的過程。」國家隊內良好的競爭氛圍，讓陳雨菲對自己提出更高的要求。「我還可以更好！」

回首備戰東奧歷程，陳雨菲並非一帆風順。2018年5月的尤伯盃賽，中國羽毛球女隊無緣決賽，首次擔任國羽一單的陳雨菲在半決賽中輸球，這給當時只有20歲的陳雨菲帶來了前所未有的觸動。隨後兩年多，她雖然不斷贏球，但尤伯盃的失利，仍在她心中留下了深刻的烙印。「要更加自信，不要去懷疑自己。」這是尤伯盃失利後，陳雨菲給自己的總結。她的心態也由此發生了很大的變化，從一個對什麼事都不太在意的年輕小將成長為一名真正渴望為隊伍爭取榮譽的領軍人物。

另據新京報報導，2019年之前，陳雨菲與戴資穎的11次交手全部落敗。但在這一年的世界羽聯巡迴賽總決賽，陳雨菲在決賽上戰勝小戴，收穫個人單賽季第7個冠軍，創造了7進決賽全部獲勝的佳績，也坐上了世界第一的寶座。不過，去年的全英公開賽，陳雨菲在女單決賽上又一次不敵小戴，被後者奪回世界第一。

東奧決賽又一次面對戴資穎，陳雨菲已經不再懼怕這個老對手，反而展現出新生代球員的衝擊力。外界拿陳戴二人的交手戰績說事，陳雨菲卻始終認為最大的對手是自己。「女單競爭非常激烈，每個人的水平也都非常接近。奧運會壓力很大，有發揮失常的可能，所以只要戰勝自己，有一個好的心態，就不懼怕任何對手。」