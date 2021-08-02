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至今只有134人…蘇炳添百米跑進10秒「比登天還難」

中國新聞組／北京2日電
中國選手蘇炳添（中）在東奧打破亞洲百米紀錄。 （中新社）
中國選手蘇炳添（中）在東奧打破亞洲百米紀錄。 （中新社）

中國選手蘇炳添在東京奧運男子田徑百米半決賽以9秒83打破亞洲紀錄，究竟有多麼不容易？歷史數據顯示，在1968年前墨西哥奧運會前，地球上沒有運動員能跑進10秒，即使至今，上百米跑進10秒也只有134人，有步幅劣勢的黃種人更只有3人。相較已有550人次曾飛上了太空，這項挑戰可謂「比登天還難」。 

來源：YouTube

作為人類最高質量的速度競賽，百米「飛人大戰」向來是奧運舞台上最「吸睛」的項目。縱相新聞報導，放眼人類百米衝刺的紀錄，蘇炳添昨天所取得的9秒83的成績，已經可以在人類「飛人」榜中排在歷史第12位。

對於人類而言，百米跑進10秒堪稱「壯舉」。歷史數據顯示，地球上百米跑進10秒的人類累計只有134人。相較目前共有550人次曾飛上了太空，將把百米跑進10秒比作「比登天還難」似乎並不誇張。 

報導說，2010年前，沒有白種人能跑進10秒；在2015年前，也沒有黃種人能跑進10秒。打破這一紀錄的人恰恰是蘇炳添。而至今，也只有3位黃種人完成了百米10秒的成績。 

1996年，加拿大運動員多諾萬-貝利在亞特蘭大奧運會上打破了世界紀錄，當時他的成績為9秒84。這一紀錄保持了3年多。目前百米世界紀錄是由牙買加「飛人」博爾特所保持的9秒58，這幾乎是短時間難以逾越的「非人類速度」。

但比起博爾特天生的飛人體質，蘇炳添所要克服的衝刺難度遠比博爾特要大。數據顯示，身高1.72米的蘇炳添跑到終點需要48步，而博爾特跑出9秒58只用了41步。蘇炳添的平均步幅為2.08米。而博爾特的平均步幅可以達到2.33米。

也就是說，克服步幅的劣勢，蘇炳添需要更快的絕對速度，9秒83幾乎已達人種的極限。對於中國人乃至黃種人而言，9秒83的成績足以載入史冊。蘇炳添不僅成為中國奧運史上首個進入奧運男子百米決賽的運動員，也使今年的東京奧運會成為奧運史上首次出現黃種人角逐「百米飛人」決賽。

換句話說，如今蘇炳添的對手只剩下自己了。

東京奧運 中國 太空

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