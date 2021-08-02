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9秒83+9秒98…32歲蘇炳添奧運百米譜寫雙奇蹟

中國新聞組／北京2日電
東京奧運會田徑男子百米半決賽，中國選手蘇炳添1日以9.83秒的成績獲得小組第一順利晉級決賽，並打破亞洲紀錄，他也成為了首位闖進奧運男子百米決賽的中國人。圖為蘇炳添在比賽中。 （中新社）
東京奧運會田徑男子百米半決賽，中國選手蘇炳添1日以9.83秒的成績獲得小組第一順利晉級決賽，並打破亞洲紀錄，他也成為了首位闖進奧運男子百米決賽的中國人。圖為蘇炳添在比賽中。 （中新社）

中國「飛人」蘇炳添昨天在東京奧運男子100米準決賽跑出9秒83，成為首位晉級百米飛人決賽的中國選手。接著，他再於決賽中以9秒98跑出維持10秒內完成的佳績，雖排名第6，「蘇神」蘇炳添已刷新亞洲紀錄，足夠名留青史。蘇炳添說，他完成了中國歷代短跑前輩們的夢想，即使已32歲「高齡」，未來仍將不斷的自我突破。

來源：YouTube

蘇炳添日前在男子100米預賽跑出10秒05，追平日本選手山縣亮太的亞洲選手奧運最好成績，昨晚準決賽中以9秒83成為電子計時時代第一位闖入奧運百米決賽的亞洲選手。2004年在雅典奧運會創造歷史的劉翔也在網上發文祝賀他：「封神！9秒83！！！決賽，請大家把好運借他一點」。2小時後，蘇炳添又在百米決賽跑出9秒98。

2018年雅加達亞運會上，蘇炳添已預言：「老實說，我覺得亞洲人其實是可以跑到9秒85成績的。當我跑過兩場9秒91後，我覺得黃種人其實有更多進步空間……而我現在是那個無限接近這成績的人」。為了這個目標，他不斷的突破自我，昨天兩創奇蹟，他成功打開了亞洲人的極限，網民讚他「YYDS！永遠的蘇神」。

東京奧運會田徑男子百米半決賽，中國選手蘇炳添1日以9.83秒的成績獲得小組第一順...
東京奧運會田徑男子百米半決賽，中國選手蘇炳添1日以9.83秒的成績獲得小組第一順利晉級決賽，並打破亞洲紀錄，他也成為了首位闖進奧運男子百米決賽的中國人。圖為蘇炳添在賽後慶祝。 （中新社）

環球人物報導，蘇炳添來自廣東省中山市古鎮鎮古一村，小時候常調皮搗蛋，為了不去補課，他參加了學校的田徑隊，15歲首次在中山市的中學生田徑比賽拿下冠軍，後來師承前亞洲著名短跑運動員袁國強。此後，蘇炳添各項田徑賽中屢次獲獎、破紀錄，包括2015年在國際田聯鑽石聯賽男子100米比賽中跑出9秒99，是第一個跑進10秒大關的黃種人。2018年於國際田聯鑽石聯賽巴黎站100米比賽中跑出9秒91的個人最好成績。

無論跑得多遠、多快，在啟蒙教練寧德寶眼裡，蘇炳添始終是那個「立定跳遠很好，爆發力非常強」的小伙子，「添仔的夢想和目標就是進入奧運會的百米前八名」。國際田聯官網上，曾用蘇炳添的英文姓SU給他一個外號：SU-PER FAST(超級快)。

即使被很多人叫「蘇神」，蘇炳添知道，運動員的青春短暫，他經常反思，修正錯誤，延長運動青春。2014年，他通過換腳改變了以前起跑的節奏，跑進了10秒大關。對田徑選手來說，蘇炳添的年齡確實大了。但他還在不斷地跑，不斷地自我突破，「現在的我，能多跑一次就是賺一次」。

人民日報昨天評蘇炳添創造歷史指出，不是奪得獎牌才值得慶賀，超越自我就能贏得尊崇。蘇炳添以「中國速度」跑贏了時間。這是中國驕傲，也是亞洲榮耀。

東京奧運 中國 日本

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