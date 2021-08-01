北京疾控中心提醒：這些人員原則上不允許出京

北京市疾控中心副主任龐星火。取材自北京日報

北京 市疾控中心副主任龐星火1日表示，當前全球疫情 反復，中國多個地區相繼發生聚集性疫情，北京市已出現京外關聯本地確診病例，疫情已進北京，警鐘再次敲響，疫情風險就在身邊。她強調，北京市有確診病例和無症狀感染者所在街道和單位人員原則上不允許出京，如需出京，須持「健康寶」綠碼和48小時內核酸檢測陰性證明。

據搜狐新聞，北京市要嚴格落實疫情防控的「四方責任」，增強全社會防控意識，在暑期旺季要加強進出京旅遊管理，公園、景區、商場、超市、影劇院、酒店、交通場站等公共場所嚴格落實限流、測溫、驗碼、佩戴口罩 等防疫措施。

鑑於近期中國國內疫情，建議市民非必要不出京、非必要不出境，不去中國中高風險地區及有病例報告的地區、旅遊熱點地區旅行或出差。北京市報告確診病例和無症狀感染者所在街道和單位人員原則上不允許出京，如需出京，須持「健康寶」綠碼和48小時內核酸檢測陰性證明。

建議中國中高風險地區人員及有病例報告的地區人員暫緩到北京，同時請市民近期有南京、張家界、鄭州等中高風險地區旅居史、與中高風險地區人員有密切接觸史的人員，以及7月17日以來有張家界旅居史的人員，立即主動向所在社區（村）、單位或酒店報備，配合開展排查、隔離、核酸篩查、健康監測等各項防控措施，不得遲報、漏報、瞞報、謊報。

建議市民近期減少聚餐聚會，活動盡可能簡短並註意開窗通風，杜絕帶病聚餐聚會；增強個人防護意識，科學佩戴口罩，勤洗手，常通風，不去人群密集、空氣不流通的場所。在公共場所要配合落實戴口罩、驗碼測溫、一米線等防控措施。

同時提醒北京市民，如出現發燒、乾咳、乏力等可疑症狀，要佩戴口罩及時到附近醫院發燒門診就醫，不要自行用藥，不要到沒有資質的診所就醫，以免延誤診療。不建議乘坐公共交通工具就診。不要帶病上班，並向單位報告旅行史、接觸史及身體異常情況。