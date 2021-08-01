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廣東台山核電廠 燃料破損停機檢修

中國新聞組／廣州1日電
台山核電廠。（取材自中廣核集團官網）
台山核電廠。（取材自中廣核集團官網）

廣東台山核電廠又出現問題，其一號機組運行過程中出現少量燃料破損，廠方決定停機檢修、查找燃料破損原因。今年6月中旬，一號機組也曾監測到「放射性比活度」上升，但當時仍繼續運轉。

中國中廣核集團網站30日晚間公布，指一號機組運行過程中出現少量燃料破損，但仍在技術規範允許範圍內，機組可以繼續穩定運行。公告說，考慮到一號機組是全球首堆（第三代原子能反應爐），剛投入運行不久，經中法雙方技術人員充分溝通，在堅持安全第一下，決定停機檢修，查找燃料破損原因，更換破損燃料。

今年6月，美國有線電視新聞網（CNN）率先報導，美國政府在評估1份關於中國廣東台山核電廠氣體外洩的報告，持有電廠部分所有權的法國企業警告，有「迫切的輻射威脅」。之後台山核電廠回應表示，台山核電廠1號機組已進入第2個燃料循環，處於滿功率運行狀態；台山核電廠2號機組已按計畫完成大修，已併網成功。

中廣核強調，按照核安全法規要求，始終確保核電安全，管理運行核電機組30年來，一直保持良好的安全運行業績，也保持信息公開透明，及時向社會公開核電廠運行事件和周邊環境監測數據，自覺接受獨立的環境監督，與廣東省等周邊地區共享核安全和環境監測信息。

台山核電廠是中法合作的核電廠，位於廣東省江門台山市赤溪鎮腰古村，面向南海，距離澳門和香港分別僅約67公里和130公里。

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