鄰居停車堵門 屋主砌磚「牆」迫留車 2女僵持10多天

廣西柳州一名梁姓婦女，因停車問題，跟鄰居僵持了十多天。（取材自廣西新聞頻道）

中國 一些老舊小區，沒有劃定固定停車位，鄰里之間常因停車產生糾紛。廣西柳州一名梁姓婦女，日前因停車問題，跟鄰居爭執，對方還在她的車旁砌起了磚塊，造成梁女士的車進退兩難。所幸後來社區和城管執法部門已拆除磚塊，讓梁女士的車子順利開出。

梁女士說，鄰居在她的車旁砌起了磚塊，讓她的車進退兩難。（取材自廣西新聞頻道）

鄰居砌的磚塊，就在梁女士的左後輪附近。（取材自廣西新聞頻道）

廣西新聞頻道報導，家住柳州市榮軍路158號市政大院的梁女士，她的銀灰色小車，停在9棟和11棟之間的一排簡易平房門前，但左後輪處，有一堵用水泥砌起來的磚牆，它高低不一，堆砌零亂，最高的部分約30厘米，高出了車門底部，矮的部分約15厘米，卡在汽車 底部。梁女士說這就是她家的車，停車時並沒有這堵矮牆。

梁女士說，誰敢動啊！等下動了搞爛了誰賠？梁女士說，砌磚的是居住在11棟1樓的王女士，理由是，梁女士的車擋了她家門口。經過幾次溝通，王女士沒有把磚塊拆掉，而梁女士又不願意自己動手拆掉磚塊，雙方僵持了十多天。

為此，梁女士陸續找了街道社區、住建部門，也報了警，民警也到現場來協調，始終沒有結果。梁女士說，小區雖然沒有劃定固定停車位，但這個位置她已經停了五年，她的車距離王女士家門口，也有一米五左右，況且這裡屬於公共區域。

梁女士不滿地說：如果換做你這樣，你會氣憤嗎？記者另訪問了王女士，問道：這堵磚牆究竟是不是妳砌的？為何要這麼做呢？王女士坦承：那個磚是我砌的，她都逼過來，我沒有辦法。

王女士說，梁女士的車在這停了5年，沒有影響她家進出，但最近，小區進行了「三通一業」改造，地面平整了，梁女士的車停得離她家門口越來越近，給她造成了不便。

柳州市魚峰區岩村社區主任趙熹昀說，小區的公共區域內是不允許私設地鎖和搭建違章建築的，將上報執法，由執法部門拆除。目前磚塊已拆除，梁女士的車子也順利開出去了。