我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

東奧／羽球女單決戰 陳雨菲奪金 擊敗戴資穎

東奧／女子3級跳遠 委內瑞拉選手破世界紀錄摘金

鄰居停車堵門 屋主砌磚「牆」迫留車 2女僵持10多天

中國新聞組／北京1日電
廣西柳州一名梁姓婦女，因停車問題，跟鄰居僵持了十多天。（取材自廣西新聞頻道）
廣西柳州一名梁姓婦女，因停車問題，跟鄰居僵持了十多天。（取材自廣西新聞頻道）

中國一些老舊小區，沒有劃定固定停車位，鄰里之間常因停車產生糾紛。廣西柳州一名梁姓婦女，日前因停車問題，跟鄰居爭執，對方還在她的車旁砌起了磚塊，造成梁女士的車進退兩難。所幸後來社區和城管執法部門已拆除磚塊，讓梁女士的車子順利開出。

梁女士說，鄰居在她的車旁砌起了磚塊，讓她的車進退兩難。（取材自廣西新聞頻道）
梁女士說，鄰居在她的車旁砌起了磚塊，讓她的車進退兩難。（取材自廣西新聞頻道）

鄰居砌的磚塊，就在梁女士的左後輪附近。（取材自廣西新聞頻道）
鄰居砌的磚塊，就在梁女士的左後輪附近。（取材自廣西新聞頻道）

廣西新聞頻道報導，家住柳州市榮軍路158號市政大院的梁女士，她的銀灰色小車，停在9棟和11棟之間的一排簡易平房門前，但左後輪處，有一堵用水泥砌起來的磚牆，它高低不一，堆砌零亂，最高的部分約30厘米，高出了車門底部，矮的部分約15厘米，卡在汽車底部。梁女士說這就是她家的車，停車時並沒有這堵矮牆。

梁女士說，誰敢動啊！等下動了搞爛了誰賠？梁女士說，砌磚的是居住在11棟1樓的王女士，理由是，梁女士的車擋了她家門口。經過幾次溝通，王女士沒有把磚塊拆掉，而梁女士又不願意自己動手拆掉磚塊，雙方僵持了十多天。

為此，梁女士陸續找了街道社區、住建部門，也報了警，民警也到現場來協調，始終沒有結果。梁女士說，小區雖然沒有劃定固定停車位，但這個位置她已經停了五年，她的車距離王女士家門口，也有一米五左右，況且這裡屬於公共區域。

梁女士不滿地說：如果換做你這樣，你會氣憤嗎？記者另訪問了王女士，問道：這堵磚牆究竟是不是妳砌的？為何要這麼做呢？王女士坦承：那個磚是我砌的，她都逼過來，我沒有辦法。

王女士說，梁女士的車在這停了5年，沒有影響她家進出，但最近，小區進行了「三通一業」改造，地面平整了，梁女士的車停得離她家門口越來越近，給她造成了不便。

柳州市魚峰區岩村社區主任趙熹昀說，小區的公共區域內是不允許私設地鎖和搭建違章建築的，將上報執法，由執法部門拆除。目前磚塊已拆除，梁女士的車子也順利開出去了。

中國 汽車

上一則

中國雙塔敗給台灣麟洋 央視急斷訊？網笑：黨不高興了

延伸閱讀

疫情嚴峻 張家界：所有社區封閉管理、娛樂場所全關停

疫情嚴峻 張家界：所有社區封閉管理、娛樂場所全關停
鄭州暴雨…奔馳堵出口 地下室車全泡湯

鄭州暴雨…奔馳堵出口 地下室車全泡湯
深夜摟腰摸背回小區 金靖戀情疑曝光

深夜摟腰摸背回小區 金靖戀情疑曝光
南京爆發Delta病毒 外溢5省關閉客運站小區封閉管理

南京爆發Delta病毒 外溢5省關閉客運站小區封閉管理

熱門新聞

鐘嵐因染紫色頭髮出席外交場合引發關注。(美聯社)

美中天津會談 她一頭紫髮現身、場內僅她穿無袖超搶鏡

2021-07-27 18:51
熊敦瀚自曝非常喜歡美顏相機。（取材自微博）

腿長貌美…中國女子水球隊長 曬自拍暴紅

2021-07-24 10:00
香港周日起發放電子消費券以協助經濟復甦，18歲以上符合條件者，每人港幣5000元。路透

香港31日開始發電子消費券 每人港幣5000元

2021-07-30 07:23
美中外交高層會談昨日終於登場，中國外交部副部長謝鋒火力全開批評美方。（中通社）

3原因+1關鍵 中國就是要擺起咄咄逼「美」的模樣

2021-07-26 15:47
加拿大選手麥克尼爾在女子100米蝶泳奪冠，她竟是中國棄嬰。(路透)

打敗「同胞」張雨霏 中國棄嬰代表加國奧運奪金掀話題

2021-07-28 08:00
圖為河南鄭州本月22日大雨成災景象。（路透）

習近平一語成讖？鄭州暴雨後 出現多例疑似新冠病例

2021-07-31 02:38

超人氣

更多 >
吳亦凡遭刑事拘留 警方證實「涉嫌強姦罪」

吳亦凡遭刑事拘留 警方證實「涉嫌強姦罪」
「高血糖」真的會要人命 出現這些症狀要小心

「高血糖」真的會要人命 出現這些症狀要小心
1張圖／東奧獎牌榜 中國23金居首 美國20金 台北2金

1張圖／東奧獎牌榜 中國23金居首 美國20金 台北2金

墨西哥員警在警車內「女上男下」激戰全都錄…這下慘了

墨西哥員警在警車內「女上男下」激戰全都錄…這下慘了
養豬新法將生效 加州人想吃培根 難了

養豬新法將生效 加州人想吃培根 難了