法規管不住 三無船、小快靈囂張 狂抽長江砂石
由中共公安部組織開展的為期一年的打擊長江非法採砂犯罪專項行動，今年以來，各地公安機關已破獲涉砂刑事案件192起，查獲非法採、運砂船214艘。雖有成效，但調查發現，在非法採砂犯罪鏈上，涉砂「三無」的船舶治理是關鍵，長江委相關負責人說，「法規不完善，管不住非法改裝船，江砂盜採很難禁止。」
據新華視點調查，「運砂船提前蹲守，盜砂船伺機而動，黃牛牽線搭橋、投資人坐享漁利、保護傘提供庇護，碼頭給盜來的砂洗白、混凝土攪拌站銷贓。」公安部長江航運公安局相關負責人表示，整個採砂利益鏈中，涉砂船多為「三無」船舶，即無船名船號、無船舶證書、無船籍港。特別是採砂船，很多都是由報廢船隻改裝而來。
「改裝一條採砂船能迅速回本。」張家港市檢察院第一檢察部主任寇建坤介紹，一艘報廢貨船改裝大型採砂船，成本一般不超過30萬元（人民幣，以下同，約4.6萬美元），一晚可採兩船砂，約1萬噸。按每噸20元至30元（約3.1至4.6美元）的抵岸價計，一晚可收入二十萬至三十萬元（約3萬至4.6萬美元）。刨除人工費、油錢，兩晚就能回本。如果是在中游地區，江砂質量更好，出水價可達每噸70元（約10.8美元），甚至一晚就可回本。不法分子盜採江砂過程中，一旦被警方發現，往往棄船而逃，再購買報廢船改裝採砂船實施盜採。
在公安機關持續嚴打之下，涉砂船也在不斷變異。早些年，主要是傳統大型採砂船，號稱「採砂王」，一小時左右即可採砂5000噸。最近兩年出現一種「隱形」採砂船，遠望如同普通貨船，夜深人靜時就瘋狂抽砂。
近來，公安機關又查獲一批更加隱蔽的採運一體的「小快靈」採砂船，一條船就可搞定盜採、運輸兩個環節。一名盜採江砂犯罪嫌疑人龔某曾說，改裝後一次可採運約500噸，能賣1萬元（約1500美元）。
辦案民警說，盜採江砂達到一定量才構成非法採礦罪。「小快靈」型的採砂船船體小，不僅逃逸速度快，而且單次採砂量少，即使被查獲也達不到刑事立案標準，多是行政處罰。
長江航運公安局荊州分局江陵派出所副所長鄒陽說，海事部門認為三無採砂船不屬於合法船舶，不在其監管範圍之內。水利部門大部分只能行政處罰。目前，非法採砂按照非法採礦罪論處，最高只有7年，實踐中多數在3年以下，有的還是緩刑。
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