法規管不住 三無船、小快靈囂張 狂抽長江砂石

長江砂石被瘋狂盜採，隱藏在夜幕中的非法採砂船。（取材自新華視點）

由中共公安 部組織開展的為期一年的打擊長江非法採砂犯罪專項行動，今年以來，各地公安機關已破獲涉砂刑事案件192起，查獲非法採、運砂船214艘。雖有成效，但調查發現，在非法採砂犯罪鏈上，涉砂「三無」的船舶治理是關鍵，長江委相關負責人說，「法規不完善，管不住非法改裝船，江砂盜採很難禁止。」

據新華視點調查，「運砂船提前蹲守，盜砂船伺機而動，黃牛牽線搭橋、投資 人坐享漁利、保護傘提供庇護，碼頭給盜來的砂洗白、混凝土攪拌站銷贓。」公安部長江航運公安局相關負責人表示，整個採砂利益鏈中，涉砂船多為「三無」船舶，即無船名船號、無船舶證書、無船籍港。特別是採砂船，很多都是由報廢船隻改裝而來。

「改裝一條採砂船能迅速回本。」張家港市檢察院第一檢察部主任寇建坤介紹，一艘報廢貨船改裝大型採砂船，成本一般不超過30萬元（人民幣，以下同，約4.6萬美元），一晚可採兩船砂，約1萬噸。按每噸20元至30元（約3.1至4.6美元）的抵岸價計，一晚可收入二十萬至三十萬元（約3萬至4.6萬美元）。刨除人工費、油錢，兩晚就能回本。如果是在中游地區，江砂質量更好，出水價可達每噸70元（約10.8美元），甚至一晚就可回本。不法分子盜採江砂過程中，一旦被警方發現，往往棄船而逃，再購買報廢船改裝採砂船實施盜採。

在公安機關持續嚴打之下，涉砂船也在不斷變異。早些年，主要是傳統大型採砂船，號稱「採砂王」，一小時左右即可採砂5000噸。最近兩年出現一種「隱形」採砂船，遠望如同普通貨船，夜深人靜時就瘋狂抽砂。

近來，公安機關又查獲一批更加隱蔽的採運一體的「小快靈」採砂船，一條船就可搞定盜採、運輸兩個環節。一名盜採江砂犯罪嫌疑人龔某曾說，改裝後一次可採運約500噸，能賣1萬元（約1500美元）。

辦案民警說，盜採江砂達到一定量才構成非法採礦罪。「小快靈」型的採砂船船體小，不僅逃逸速度快，而且單次採砂量少，即使被查獲也達不到刑事立案標準，多是行政處罰。

長江航運公安局荊州分局江陵派出所副所長鄒陽說，海事部門認為三無採砂船不屬於合法船舶，不在其監管範圍之內。水利部門大部分只能行政處罰。目前，非法採砂按照非法採礦罪論處，最高只有7年，實踐中多數在3年以下，有的還是緩刑。