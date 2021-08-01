東奧／賽場最強大學 上海交大出健將 已拿4金3銀2銅

上海交通大學校友汪順在奧運男子200公尺個人混合式泳賽，為中國奪下一面金牌。（中通社）

本屆東京奧運 ，上海交通大學堪稱全球最強高校。中國 東奧代表隊有19人來自上海交通大學，在桌球選手馬龍30日擊敗隊友樊振東，奪得乒乓球男單冠軍後，上海交通大學已在本屆奧運擄獲4面奧運金牌。在奧運金牌榜上超越法國、德國，可以排進世界前八強。

由於上海交通大學體育實力太過驚人，上海《東方網》報導，不少中國網友因此戲稱，上海交大乾脆改名「上海體育大學」。

本屆奧運會，上海交大的首枚金牌來自女子四人雙槳項目。中國女子賽艇組合成員陳雲霞、張亮均為交大學子，二人都是上海交通大學國際與公共事務學院2017級本科生。

上海交大第二、第三枚金牌則是來自游泳 項目，分別為女子4x100公尺自由式接力賽和男子200公尺個人混合式泳賽。前者金牌得主之一的李冰潔是上海交通大學2019級在校大學部學生，後者冠軍得主汪順則是上海交通大學安泰經濟與管理學院2019屆校友。

上海交大的「第四金」來自乒乓球男單決賽。30日晚間，最後是由馬龍擊敗首次參加奧運的另一名中國選手樊振東，成為奧運史上首位衛冕乒乓球男單冠軍的選手。馬龍為上海交大2015屆校友。

東京奧運乒乓球男子單打決賽奪得冠軍的中國選手馬龍，也是上海交通大學校友。（中新社）

除馬龍外，奧運中國乒乓球隊的許昕和孫穎莎也是上海交大校友，三人共拿下1金2銀。有中國網友就開玩笑說：「日本乒乓球隊最大的對手其實是上海交大！」

東方網指出，截至目前，上海交大已在本屆奧運會取得了4金3銀2銅的優異成績。本屆奧運會共有19名上海交大在校生和校友代表中國，參加東京奧運乒乓球、籃球、游泳、田徑、體操和賽艇等項目。