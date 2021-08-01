東奧響起「華語神曲」助威 唯一中國主持人曝選歌細節

在東京奧運會女排賽場，每逢中國隊比賽時響起的很多熟悉旋律，是李和林選的歌單。（取材自人民日報）

中國 女排日前在東京奧運 會上迎戰土耳其女排，日本有明體育館內響起了不少中文「神曲」，像是「小蘋果」、「卡路里」、「最炫民族風」，甚至年輕一代TFBOYS的「青春修煉手冊」，連串歌單讓網友們大喊「DNA動了」。負責此次選歌及現場氣氛調動工作 的中國工作人員李和林自曝選歌細節，「希望用音樂來感染和鼓舞隊員」。

新京報報導，李和林是南京人，目前在日本工作，曾在2008年北京奧運會擔任沙灘排球比賽的現場主持。2020年，他被國際排聯和東京奧組委選中，在東京奧運會的排球和沙灘排球場館擔任日文和英文的現場主持。他說，自己應該是這屆奧運會上唯一一位來自中國的主持人，也是唯一一個來自中國的體育展示工作人員。

李和林說，DJ和主持人兩者相輔相成，缺一不可，DJ負責賽前以及賽中每一個得分的音樂，主持人則根據比賽的進程進行解說評論。

李和林表示，他的工作以往主要任務是和觀眾互動，調節賽場氣氛，但是這次賽事因為疫情沒有觀眾，必須在比賽中最大限度地發揮主持人的作用。

一是賽前的主持，比如歡迎運動員入場，把不在場的觀眾的那份激情也加上，讓運動員感受到熱烈的氣氛。二是賽中的解說，儘量用參賽隊的母語來播報運動員的名字。三是和其他崗位的配合，主動迎合音樂和視頻導播來「尬舞」，讓運動員感受到觀眾（其實是工作人員）的熱情。

在奧運前的準備階段，他主動和DJ溝通，整理整理他在此前比賽中常用的中國音樂以及中國女排隊員自己推薦的音樂，發給兩位DJ。

在對土耳其隊的比賽中，DJ非常給力地播出了他本次推薦的「卡路里」、「最好的一天」、「西遊記」裡的配樂等，還上了熱搜，這也是他沒有想到的。李和林表示，這個音樂清單上已經有100多首歌，並且仍在不斷增加。

李和林表示，相信中國隊員聽到熟悉的音樂，也會有在主場作戰的感覺。更自曝選歌細節，「 我的初衷是用音樂來感染和鼓舞隊員，當然希望音樂不要影響到隊員的發揮。我會和隊員保持溝通，有不喜歡的音樂也會讓她們提出來給我」。