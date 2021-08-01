中國雙塔敗給台灣麟洋 央視急斷訊？網笑：黨不高興了

2020東京奧運台灣羽球男子雙打王齊麟、李洋(中兩人)打敗中國「雙塔」劉雨辰與李俊慧(左兩人)摘下金牌。（路透）

台灣羽球 最強男雙李洋、王齊麟7月31日在金牌戰對決中國 「雙塔」組合李俊慧、劉雨辰時，以直落二強勢擊敗對手。但賽後進行羽球男雙頒獎典禮，卻傳出央視不讓中國觀眾聽見台灣國旗歌，或是看見台灣代表隊旗幟在正中央升起，竟然直接將頒獎典禮直播切斷，引起網友熱議。

綜合媒體報導，李洋、王齊麟以34分鐘迅速拿下金牌，中國網友紛紛在微博上感嘆，「打成這樣太令人生氣了」、「第二局真的太崩了…這經驗的代價有點大」，還有網友怒喊「雙塔退役吧」，「不是必須要贏，但是場面看上去太難看了，我都不敢相信這是奧運的決賽」。

不過，有許多中國網友在微博上表示，觀看羽球金牌戰轉播看到一半硬是被切掉訊號，沒看到頒獎典禮，畫面就被切到游泳比賽，讓他們一頭霧水。有人在微博發文問：「（台灣）省隊奪冠是放咱們的國歌嗎？央視沒給頒獎儀式」，「央視CCTV把羽球男雙頒獎儀式掐掉不播了嘛」，「哈哈，央視果然把羽毛球男雙頒獎典禮給掐了」。

有網民指中國負責轉播平台之一的騰訊「斷訊了，直接卡頒獎典禮」，但就算因為敏感不給看頒獎，再怎麼說雙塔組合能拚到半決賽已經很不容易了，這都不讓看，還直接切到游泳，令人難接受。

台灣PTT八卦板網友紛紛留言：「肯定不敢播啊」、「銀牌沒什麼好播的啦」、「全國都輸不起也太好笑了吧」、「可悲，不敢讓中國人面對真相」。另外也有一些網友認為原因可能是：「黨不高興了」、「那個國旗歌場面播下去，習近平會高血壓」。