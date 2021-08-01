中疾控中心：不同技術疫苗 不能混打

中國疾控中心專家說，目前中國接種COVID-19疫苗，不同技術路線的疫苗不能混打。( 新華社)

為增加對抗Delta變異株的保護力，多國相繼開放不同技術路線的疫苗 混打，並研究接種第3劑。不過中國 目前仍持保留態度，疾控中心專家說，不同技術路線的中國疫苗不能混打。現在還沒有足夠的證據顯示，需要進行第3劑疫苗接種，中方對加強針仍在研究中。

綜合媒體報導，中國國務院聯防聯控機制31日在北京召開新聞發布會，中疾控免疫規劃首席專家王華慶表示，目前中國在疫苗接種的過程中，不同技術路線的疫苗是不能進行替換的，也就是說，首針接種了滅活疫苗，後續就要用滅活疫苗來完成。如果是接種了重組 蛋白疫苗，後續的第2針、第3針，也只能用重組蛋白疫苗來完成。

他表示，中國還是要按照原先的「新冠疫苗接種技術指南第一版」規定，不能混打。

中疾控首席專家、世界衛生組織疫苗研發委員會顧問邵一鳴表示，關於疫苗加強針，各國都在進行研究，現在還沒有足夠的證據顯示，需要對全人群都進行第3劑的疫苗接種。

他說，目前看來，所有的疫苗在接種之後，都會隨著時間，抗體水平出現下降，但是免疫記憶仍然存在，所以一旦病毒感染了，能夠在差不多一周的時候刺激起很強的記憶反應，抗體會大幅度上升。

邵一鳴表示，初步觀察對已完成免疫接種一年以內的普通人群，是暫沒有必要進行加強針接種。但是對完成免疫超過6至12個月，並且免疫功能較弱的老年人和有基礎性疾病的患者，以及因工作需要去高風險地區工作的人員、在國內從事高曝露風險職業的這些人群，是否有必要展開加強針，以及什麼時間展開加強針的接種，正在進行研究。