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東奧／混雙丟金後 劉詩雯傷退乒乓女團 P卡王曼昱替補

中國新聞組／北京1日電
中國組合許昕/劉詩雯日前在乒乓球混雙決賽中以3:4負於日本組合水谷隼/伊藤美誠未能摘金。(新華社)
中國組合許昕/劉詩雯日前在乒乓球混雙決賽中以3:4負於日本組合水谷隼/伊藤美誠未能摘金。(新華社)

國際乒聯1日上午發布消息稱，中國隊選手劉詩雯因肘傷復發，將退出2020東京奧運會乒乓球女子團體賽事。消息中說，根據規則，每支參賽隊伍可以有1名替補運動員（P卡），以替換受傷或生病的運動員。中國奧委會已正式向2020東京奧運會組委會提交了啟用P卡運動員參賽的申請並獲審核，由王曼昱替補出戰。

人民網引述中國乒乓球女隊主教練李隼說，劉詩雯在上月26日的混雙比賽結束之後，立即投入團體比賽備戰，但受到肘部舊傷的影響，劉詩雯感到非常不適，教練組請團部醫務組進行診斷後，根據團部醫務官的意見，從保護運動員的基本原則出發，決定按照奧運會啟動P卡運動員的相關要求提出緊急換人申請。

李隼表示，第二次出征奧運會的劉詩雯，在賽場上頑強拚搏，這兩天傷情出現反覆，她也積極進行恢復性訓練，表現出了一名老將堅定的意志。

劉詩雯則對因為傷病復發無法繼續參賽感到遺憾。她說，希望大家理解自己和隊伍作出的這個決定，也期待中國隊再創佳績。

根據賽程，中國隊在今天進行的乒乓球女團1/8決賽中對陣奧地利隊，陳夢、孫穎莎和王曼昱將代表出戰。

此前，上月26日，中國組合許昕/劉詩雯在乒乓球混雙決賽中以3:4負於日本組合水谷隼/伊藤美誠未能摘金。劉詩雯為此幾度落淚稱，「我們已經拚盡了全力，我自己還好，就是感覺對不起大家」。

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