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東奧／「乘風破浪一姐」 帆板盧雲秀後來居上 摘金

中國新聞組／北京1日電
盧雲秀（左）賽事奪冠後慶祝。(新華社)
盧雲秀（左）賽事奪冠後慶祝。(新華社)

東京奧運會女子帆板RS:X級獎牌輪比賽於7月31日在日本江之島舉行，中國選手盧雲秀首次參加奧運即獲得金牌。這是中國代表團本屆賽會的第20枚金牌。　

香港中通社報導，本屆奧運會比賽中，盧雲秀雖然首日比賽成績並不理想，但狀態漸入佳境，此後3天所有輪次均進入前4名。根據規則，計分時可以去掉最差一輪的名次，因此盧雲秀以預賽第一進入獎牌輪，為爭取更佳成績打下良好基礎。決賽中，5輪之後盧雲秀最終第三名衝線，總得分36分（預賽和獎牌賽成績相加，總得分越低，排名越高），排名第一，摘得金牌。

據了解，1996年9月6日，盧雲秀出生於福建省漳浦縣。2013年11月進入中國國家帆板隊。2017年9月3日，在第13屆全運會帆板RS:X級奧林匹克航線賽上，盧雲秀獲得一枚銀牌。之後獲得了兩站世界杯冠軍和帆板世錦賽冠軍。

中新社報導，奪金後被記者問及感受時她說，「三分天注定，七分靠打拚」。對於在比賽中出現失誤後，如何調整自己，盧雲秀說，「這個項目不是一輪或者兩輪就決定勝負的，我們有好多輪比賽，我會很快調整自己的心理狀態。」

香港大公報報導，在盧雲秀漳浦縣老家，親戚朋友們早早守候在電視機前收看盧雲秀的比賽。奪冠的瞬間，家人們激動地站了起來，高呼「勝利啦，勝利啦！」歡呼聲此起彼伏。很久沒見到女兒的李素然在與盧雲秀視頻連線時激動地說：「媽媽很想你了，女兒，媽媽真的想你了，你快點回來啦。」

帆板對盧雲秀而言，不僅是一項運動，更是享受海上搏鬥的樂趣。從田徑改練帆船項目，因為堅持與刻苦，成就了這位「乘風破浪的一姐」。

東京奧運 中國 香港

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