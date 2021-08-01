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東奧／最年長奧運舉重冠軍 37歲呂小軍霸氣不談退役

中國新聞組／北京1日電
7月31日，在東京奧運會舉重男子81公斤級決賽中，中國選手呂小軍奪冠。(新華社)
7月31日，在東京奧運會舉重男子81公斤級決賽中，中國選手呂小軍奪冠。(新華社)

在7月31日進行的奧運男舉81公斤級比賽中，37歲的中國選手呂小軍抓舉170公斤、挺舉204公斤、總成績374公斤奪冠。中國舉重隊包攬了男子4個參賽級別的金牌。另外，日前在東京剛過完37歲生日的呂小軍，也由此成為奪冠時年齡最大的舉重項目奧運冠軍。

中新社報導，本屆東京奧運會是呂小軍職業生涯的第三屆，倫敦奧運會中，呂小軍拿下男舉77公斤級冠軍。里約奧運會因體重劣勢，呂小軍屈居亞軍。目前男舉81公斤級挺舉和總成績世界紀錄都屬於呂小軍，分別是207公斤和378公斤。　

此役，呂小軍最大對手是義大利新秀皮左拉圖，他在今年歐錦賽上舉出挺舉206公斤，距離呂小軍保持的世界紀錄僅差1公斤。　　

抓舉環節，呂小軍第一把試舉165公斤失敗，第二把試舉165公斤成功，第三把試舉170公斤成功。對手皮左拉圖第一把試舉165公斤失敗，第二把試舉165公斤成功，第三把試舉168公斤失敗。呂小軍領先第二名的皮左拉圖5公斤。　　

挺舉環節，呂小軍試舉197公斤、204公斤成功，皮左拉圖第一把試舉200公斤成功，第二把試舉203公斤失敗，第三把試舉210公斤失敗，呂小軍成功奪冠。　　

另據新華社報導，呂小軍曾放手一搏試圖改寫世界紀錄，雖然沒有成功，但他已經創造了另一項世界紀錄——成為奪冠時年齡最大的舉重奧運冠軍。之前的紀錄是1964年東京奧運會男舉82.5公斤級冠軍帕魯費爾德保持的，他奪冠時的年齡是36歲零40天。

呂小軍賽後不談退役，反而霸氣地說：「如果你們在明年世錦賽上看到我，那你們將在巴黎奧運會上也看到我。」

東京奧運 中國 義大利

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