六六道歉：從心底鄙視吳亦凡 反被嘲「晚了點」

知名編劇六六曾力挺吳亦凡。(取材自微博)

吳亦凡 曾是娛樂圈當紅明星的流量擔當，成為醜聞主角後，身上光環被迅速剝離。事件中的最新受害者出現了，5年前曾為挺吳亦凡罵「女的也是賤」的知名編劇六六，在吳亦凡被警方拍板涉強姦、被刑拘後，發聲道歉了，說她從心底里鄙視吳亦凡，但網友酸「資本拋棄吳亦凡後妳才發聲，晚了點吧」。

綜合媒體報導，有網友發現，5年前曾發文力挺吳亦凡的六六，在第一時間並未就吳亦凡事件發聲，評論區湧入不少「吃瓜」網友，紛紛質疑六六為何現在不出來講話，言辭激勵。據悉，2016年當吳亦凡與小G娜風波曝出後，六六曾開口談吳亦凡事件，除了力挺吳亦凡「長這麼好看，還要哄人，陪完睡還要被背叛」，還炮轟爆料的女子「明明是炮友，還想睡出個青史留名來。是青樓的青。」

六六當時這番言論曾頗受爭議，5年後，吳亦凡被網紅都美竹爆料「多次誘騙年輕女性發生性關係」，鬧得沸沸揚揚之際，六六並未表示看法，直到事件定調後，六六終於為吳案道歉了。

另據騰訊引述署名「安寧」 的評論文章表示，看到吳亦凡的下場，六六慌了。這個把「蝸居」、「安家」寫得火出圈的女作家、娛樂圈影視圈著名編劇，連夜在自己的社交平台上，為她以往發表過支持吳亦凡的言論道歉。

評論文章指六六說從今以後，要修口修德，作為公眾人物，她不是普通吃瓜群眾，不能有惡俗吃瓜心理，她會關閉社交平台半年，反思自己，也請各位網友監督她。

然而，六六的道歉反而引發網友群嘲，說她此時發聲為時已晚，不僅沒有挽回路人緣，還讓自己深陷「明哲保身」的境地。

有網友義憤填膺地給六六留言，建議她關閉社交平台半輩子吧，半年時間太短了，網友還說：觀眾不會對她這種三觀極其扭曲的人的影視作品買單。

在8月1日六六發表的最新聲明中，六六表示她從心底裡是非常鄙視吳亦凡的，尤其是在都美竹事件出來之後，就算網友再跑到自己社交平台上罵自己，她也從不還口，但是她也沒有為都美竹說話。

六六說自己在都美竹事件上不發聲，也是怕再引起新的爭議，她認為吳亦凡有現在的下場是咎由自取。

但六六的道歉反而換來網友新一輪對她的指責，說她現在發聲已經晚了，認為她「恰飯」的姿態實在難看，「吳亦凡被資本徹底拋棄了，人徹底涼了，你站出來踩一腳，表面是道歉，實則是撇清關係，為了自保，怕戰火引到自己身上這種反覆跳，才最讓人看不起。」