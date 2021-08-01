警證實 吳亦凡涉強姦罪已刑拘 網酸：監獄很大你忍一下

吳亦凡遭刑事拘留，登上熱搜第一。(取材自微博)

近日被網紅都美竹舉報「多次誘騙年輕女性發生性關係」的藝人吳亦凡 ，昨天被北京 警方證實已被刑事拘留，涉嫌罪名是「強姦罪」。由於吳亦凡在半個月前曾自清稱「如果有這類行為，我會自己進監獄」，這句話昨天引來網民狂酸「真是說到做到」，「監獄很大，你忍一下」。有律師研判，此案若從重處罰，吳亦凡最重恐被判十年。

曾一度鬧得沸沸揚揚的吳亦凡與都美竹事件，在時隔近半個月之後，因平安北京朝陽發布的「吳某凡涉嫌強姦罪，被刑拘」一文，瞬間再次引發微博 沸騰。微博「平安北京朝陽」表示，經警方調查，吳某凡（男，30歲，加拿大籍）因涉嫌強姦罪，已被朝陽公安分局依法刑事拘留，案件偵辦工作正在進一步開展。

大公報等媒體報導，今年6月，都美竹與好友19歲劉女商議，在網上公開與吳亦凡交往過程以提升網絡知名度，遂由劉女於6月2日以「劉美麗同學」微博帳號發布都美竹被吳亦凡「冷暴力」的博文。7月8日，吳亦凡工作室委託律師發布聲明稱私信聊天截圖都是假冒內容，要求刪除，否則提告。

7月8日至7月11日，都美竹跟進發布3篇博文。7月13日，徐姓網絡寫手為牟取利益，主動聯繫都美竹共同策畫並撰寫「決戰」等10餘篇微博文案並陸續發布，後經吳亦凡母親報警稱遭都美竹敲詐勒索，警方逮捕劉姓嫌疑人。7月18日晚，都美竹再發文喊話吳亦凡「你要面對自己的責任，哪怕你去自首我都佩服你」；翌日，吳亦凡發微博稱「從來沒有過什麼『選妃』！沒有『誘姦』『迷姦』！沒有什麼『未成年』！如果有這類行為，請大家放心，我會自己進監獄！！」。

7月19日晚，吳亦凡工作室發布關於輿情事件十點澄清。7月22日晚，平安北京朝陽通報稱，網民舉報的「吳某凡多次誘騙年輕女性發生性關係」等傳言，警方仍在調查中。當晚，都美竹轉發紅城警察通報關於網民烏市楊昊發布不當言論造謠她的處罰結果後，她在評論區發文，「我不漂亮，不完美，但我盡力了」，「我受到的傷害句句屬實，並且現在一直在治療中，藥沒停」。

對吳亦凡被捕一事，中央政法委官方微博中國長安網昨天評論稱：在中國的土地上，就要遵守中國的法律。法治日報也刊登評論稱，曾是娛樂圈「頂流」吳亦凡徹底跌下神壇，證明正義面前沒有「頂流」，法不縱惡。

每日經濟新聞引述北京兩高律所高級合夥人常志峰律師表示，普通強姦罪量刑是3到10年，如果涉及到多人，屬於從重處罰，有可能被判10年以上有期徒刑。