外賣員電競賽 報名先看業績 185城市選出4隊進京對決

參賽的外送員需從城市賽到大區賽，歷經層層選拔，最終取四支戰隊決勝北京。（取材自澎湃新聞）

在中國 電競迅猛發展的階段，熱門手遊「王者榮耀」為外賣騎手的玩家打造了專屬賽事──「美團騎手—王者榮耀挑戰賽」，來自185個城市的外賣騎手經過城市賽、大區賽層層選拔，最終產生四支優勝戰隊，日前在北京 進行決賽，獲勝獎金為1萬6000元人民幣（約2477.6美元）。

澎湃新聞報導，福建小伙吳志坤是華東大區四強戰隊「別打了，一萬六給你」的隊長，做騎手滿打滿算剛剛一年，但他早在2016年就開始接觸這個項目。雖然做騎手很忙碌，但吳志坤坦言自己還是會抽空玩。和吳志坤抱有類似想法的騎手太多太多，每天從早到晚奔波於城市的大街小巷，利用碎片時間就可以參與的移動電競遊戲成為了騎手們的心頭好。

美團平台調研也顯示，在移動端玩電競現在是騎手們最普遍的娛樂方式之一，其中62%的騎手最喜歡的電競是王者榮耀。

中國電競產業迅速發展，今年上半年銷售收入達到2882億元。（取材自澎湃新聞）

據吳志坤表示，他和身邊的同行同事從未想過能夠去參加一場真正的電競大賽，直到美團騎手─王者榮耀挑戰賽的出現。「完全按照正規比賽的規格來組織，我們就像真正的職業選手一樣去PK，還有很多觀眾尤其是同行會去關注你，這種感覺太棒了。」

中國外送蓬勃發展，外送員成為手遊主力消費者。（新華社）

參賽選手必須全部為騎手，只要在6月1日前入職，且每天都有跑單紀錄或平均每月單量不少於100就可以報名參賽。參賽隊的名字，「奔跑的五花肉」、「煙雨夢」、「美團且不送」……五花八門。

圍繞此次賽事，王者榮耀官方和美團就騎手限量裝備進行了特別的設計，大到頭盔、工衣，小到頭盔掛件、頭盔貼、箱貼，一經推出就在騎手圈引發熱議。

1976年出生的陳鴻生是戰隊中最年長的一位，但參賽的熱情不亞於任何人。對於能從海選一路打到大區淘汰賽，吳志坤還是總結了一些經驗──戰隊的撒手鐧就是團結協作。最終「別打了，一萬六給你」止步大區四強，不過戰隊決定有類似的比賽還要參加。