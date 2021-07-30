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宣布支援河南後…「鴻星爾克」遭暴買 求網友「主動退款」

中國新聞組／北京30日電
鴻星爾克的發貨公告。（取材自北京青年報）
鴻星爾克的發貨公告。（取材自北京青年報）

中國國產品牌「鴻星爾克」因為馳援河南洪災，宣布捐贈5000萬元物資而登上熱搜後，網友隨後掀起一波又一波「野性消費」支持鴻星爾克。

來源：Youtube

鴻星爾克在抖音、快手、淘寶三大直播平台均已布局店鋪直播，而鴻星爾克的店鋪直播間也成為網友們購物的主戰場。據了解，鴻星爾克官方帳號，粉絲增量逾960萬，一躍成為千萬粉絲大號。短短數日之內，鴻星爾克線上銷售額已經超過2億元人民幣。

北京青年報報導，但也因為網友「野性消費」太瘋狂，7月26日傍晚，鴻星爾克在抖音、快手、天貓旗艦店發布公告，表示由於有大量訂單需要加急處理，為了給消費者更好的體驗，暫時停止直播。7月29日，鴻星爾克再在抖音發布緊急通知，稱近期受到了五湖四海朋友的關注，訂單大量湧入，導致其系統崩潰，以至於40多款產品缺貨。

鴻星爾克拜託收到電話、短信、以及短視頻通知的用戶，懇請大家去申請退款。對於沒有收到通知的用戶，商品會陸續發出，請大家耐心等待。

此外，鴻星爾克在天貓的直播主頁面上顯示，由於現有的發貨能力跟不上購買力，倉庫已經緊急增派人手，累計訂單預計於8月16日前完成發貨。

另據媒體報導，有貴陽消費者表示，為了支持鴻星爾克而在淘寶上下單了四件鴻星爾克商品，但卻收到了「貨不符實」的商品，質疑有人打著「鴻星爾克」的名義售賣自己的商品。

抖音 北京 河南

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