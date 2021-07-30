教育「雙減」暑期學科培訓 廣東、福建揮重拳

中國頒布「雙減」政策，對校外培訓機構祭出多項嚴格監管。（新徽商傳媒）

中國 整頓民營教育培訓行業，近期頒布「雙減」(減輕學生作業負擔、減輕校外培訓負擔)政策，力度超乎預期。廣東為首批試點城市之一，已宣布課後服務義務教育全由學校全覆蓋，每周5天，每天至少兩小時，並嚴禁學校與校外培訓機構聯合開展有償課程輔導。福建省晉江市則要求停辦學科類暑期培訓，督促相關機構退費，並落實校外培訓機構審批程序。

晉江市教育局 要求，從8月1日起，晉江市所有學科類培訓機構（含義務教育階段和高中階段）在暑期一律停止辦學行為。各培訓機構即刻起要做好退費工作 ，對所有學員登記造冊、按相關規定核算需退還的學費，並在8月15日前完成退費工作。

「雙減」政策對校外培訓機構祭出多項嚴格監管措施，外界解讀中國補教業將步入寒冬。首批試點的城市有北京市、上海市、瀋陽市、廣州市、成都市、鄭州市、長治市、威海市、南通市。

經濟通通訊社報導，廣東省率先提出「雙減」措施，明確提出校內課後服務義務教育學校全覆蓋、有需求的學生全覆蓋。學校每周5天都要有課後服務，課後服務包括早、午餐，午休及下午課後服務。

另外，廣州市長溫國輝日前主持召開市政府常務會議時提出，將進一步減輕義務教育階段學生作業負擔和校外培訓負擔工作。下一步，將推動成立相關議事協調機構，制定廣州市試點工作方案。

廣東省教育廳官網發布，數據顯示，廣州各區審批的培訓機構為937家，105家為規模較大的培訓機構。廣州此次作為「雙減」試點城市，重點要做到壓減學科類校外培訓。

自本月23日起，廣州市教育局將聯合市公安局等6部門開展校外培訓機構暑期聯合執法檢查，重點清查教師無證上崗、超長超期預收費等違規培訓行為。