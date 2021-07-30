武漢打炒房出怪招 憑房票才能購屋 嚴管申購資格

中國武漢計劃實施「憑票購屋」的新政策，以調控房價過快上漲。（路透）

過去十多年，中國 各地政府為遏止房價過快上漲，採取過各種調控措施，卻被民眾譏諷反而把房價越調越高。如今，湖北省武漢 市提出了一項最新的打房手段：「憑票購屋」。

武漢市住房保障和房屋管理局宣布，為貫徹落實大陸中央宏觀調控政策，堅持「房子是用來住的，不是用來炒的」定位，進一步加強武漢購房資格管理工作 ，經研究擬定出「關於加強購房資格管理工作的通知（徵求意見稿）」。

根據這份意見稿，未來要在武漢購屋，必須先申請購屋資格，符合條件才能領到購屋的「房票」，有效期60天。在完成公示後，一張「房票」一次只能登記一個樓盤，登記一次後即時鎖定，不能再去別的樓盤登記，等到開盤銷售後，購房資格認定結果自動解除鎖定。

意見稿中還提出，將嚴肅查處違法違規行為。無論是房地產開發企業或從業人員，一旦以不正當手段獲得購房資格，將記入「信用檔案」、罰款、被拉入行業「黑名單」。

同時，購房者也將面臨處罰，不僅將取消其家庭本次購房資格，並列入房屋交易不誠信人員黑名單，一年內不予受理其家庭購房資格申請。

騰訊網指出，過去一些符合資格的購房者，明明只需買一套房，卻在多個樓盤認購登記，以確保能買到最符合自己期望的房子。但對整體房市而言，卻會創造出假性需求，導致房市「虛熱」現象一直延續。

此外，部分銷售人員為了利益，往往會慫恿、鼓動不符合條件的購屋者買房，在後續流程出現問題後，退款又成為新的問題，不僅損害消費者權益，也擾亂市場秩序。

武漢這項新規定，明確要求「房票」的申請者需符合購屋條件，將可望從認購環節就主動管控購房者的資格，對於武漢的房市來說，將能很大程度發揮穩定市場的效果。

不過，中原地產首席分析師張大偉認為，武漢這項政策有利於規範市場，但對房市影響相對有限。「房票有效期60天，並不是不可繼續申請」，張大偉稱，「還需要看能否配套集中開盤，鎖定認籌時間等」。

張大偉表示，中國各地早前各種「限購」政策本身其實就是「房票」。如果有一天地方政府宣布，不允許開發商收取無購房資格者的草簽認購，或二手房市場不允許帶無購房資格者看屋，那才真的算是顛覆性政策。