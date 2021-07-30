陳夢乒乓金 表哥黃曉明蹭熱度喊「高攀了」

陳夢4比2擊敗孫穎莎，為中國女單在奧運會上實現九連冠。（取材自北京青年報）

東京奧運 會乒乓球女單決賽29日晚在東京體育館展開角逐，中國 隊陳夢和孫穎莎再次上演巔峰對決。最終陳夢4比2擊敗孫穎莎，為中國女單在奧運會上實現九連冠。27歲的陳夢在奪冠後自豪地說：「我的時代到來了！」而表哥黃曉明火速發微博 ：「陳夢的表哥在家準備接風菜中」。

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北京青年報報導，作為目前中國乒團女一號，世界排名第一的陳夢，1994年出生於山東青島，媽媽就是一名出色的乒乓球運動員，她五歲起練習乒乓球，手感和爆發力極佳。陳夢能夠獲得今天的成就，全憑自律和堅持。

陳夢終於收穫了人生第一張奧運入場券，在備戰東京奧運會的過程中，陳夢也在挑戰自己，找男選手交戰，跟上他們的質量和變化」。一步一步用實力說話，一次一次用成績證明，就像陳夢自己所說的那樣，「不能用一場球就證明自己可以， 也不能因為一場球就說明我不行。」

另據網易體育報導，陳夢擊敗孫穎莎獲得冠軍。比賽結束後，黃曉明火速發微博：「陳夢的表哥在家準備接風菜中」。

不僅如此，黃曉明還在評論區與網友互動，稱「終究是我高攀了」、「陳夢表哥在此」。