楊倩射擊金 清華大學官方公開代徵婚遭批「惡臭」

楊倩給楊皓然戴上了金牌。（美聯社）

獲得東京奧運 首金的中國 女子十米氣步槍選手楊倩，自從奪金後一直熱度不減，人們甚至關心起她的個人問題，而楊倩母親透露女兒還是單身。這一消息也引起了清華大學官方關注，並@全體清華大學單身男生「這邊看過來，咱家的好姑娘」！此事在網上引起了爭議。有網友說，太無言，楊倩還這麼年輕，瞎操什麼心？確實挺惡心的，這不惡臭嗎？

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網易體育報導，楊倩在本屆東京奧運會贏得奧運首金之後，又和楊皓然合作奪得十米氣步槍混合團體的金牌，成為本屆奧運雙金王，而奪冠后楊倩再次比心，網友稱她是天選之女，紛紛關心她的擇偶問題。

對於為何女兒是單身，楊倩母親說：「她比較大大咧咧，基本上，男孩子就能處成哥們了。」

對於21歲的楊倩至今仍是單身，網友也紛紛表態，「楊倩你打算什麼時候公布我倆？讓我看看來這裡認領丈母娘的有多少。」還有網友說出楊倩單身的原因，「浙江人確實晚婚，女生27、8歲很正常，30歲左右也很多。」

東京奧運會楊倩與楊皓然搭檔十米氣步槍混合團體，兩人合力奪下一金。頒獎儀式上，兩人互相給對方戴上了金牌，網友們調侃：「天才少年天才少女互帶金牌，渴死誰了。」兩人賽場上下可愛的互動也讓網友直呼，太有愛了，甚至八卦 起來，兩人真的沒有談戀愛嗎？

不過據網友爆料，楊皓然的女朋友是同在射擊隊的趙若竹，與楊倩只是兄妹感情。