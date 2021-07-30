石智勇東奧奪金喊娶 女友高7公分 讚他是暖男

石智勇奪金後表白女友「回家娶你」衝上熱搜，網友紛紛表示被體育CP甜到了。（取材自小時新聞）

28日在東京奧運 會男子73公斤舉重比賽中，浙江運動員石智勇以364公斤的總成績強勢奪冠，為中國體育代表團拿下第12金。賽後，石智勇透露：「回家就要成家！」並向著鏡頭表白：「讓你久等了，等我回去娶你。」而他的女友，是他小學同學、比他高7公分的排球教練。

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小時新聞報導，石智勇的女朋友陳曉旦，是前浙江青年女排隊員，代表浙江省青年女排出戰2013年全運會，現在是紹興市魯迅小學女子丙組排球教練。

對於石智勇奪冠後的「甜蜜喊話」，陳曉旦有些意外：「我在電視上看到他拿了金牌之後，就沒再看，他喊話的事，還是朋友發視頻給過來，我才知道的。」雖然東京奧運會結束後就結婚是兩人之前就商量好的，但沒想到石智勇會在奪冠後公開喊話。「心裡還是挺甜蜜的，石頭這麼做也是想給我個承諾，讓我更安心些。」

「石頭」是陳曉旦對石智勇的愛稱，「我一般會喊他『石頭』或者『勇哥』，他就喊我『曉旦』。」陳曉旦說，她和石智勇是小學同學，算是「青梅竹馬」，但兩人真正確立關係，則是在陳曉旦退役走上工作 崗位之後的事。大三那年，陳曉旦在寧波一家媒體做起實習記者，而石智勇剛在里約奧運會捧回一枚金牌，她被安排過去採訪他，兩人感情也逐漸升溫。

在賽場上，石智勇霸氣十足，但生活中卻很溫柔。「他很照顧我，平時也會製造小驚喜，比如送束花、買點小禮物啊。」陳曉旦說，她收到最特別的一個禮物，是一條柯基狗，「因為『石頭』很喜歡吃花生，我就給狗狗起名叫『花生』。」

除了溫柔，陳曉旦更欣賞的還是石智勇的顧家和孝順，「他很小就從廣西來到寧波，所以很看重家庭，只要一有空就會給長輩打電話，從來都是報喜不報憂，對我父母和他親生父母是一樣的。」

陳曉旦身高1米75，而從小練舉重的石智勇身高1米68，「這方面他很豁達，也不是很在意。」

陳曉旦和石智勇原本計畫去年結婚，但隨著東京奧運會延期，兩人的婚期也延後。「對任何一個運動員來說，奧運會都是最大的夢想，我也是運動員出身，肯定能夠理解他，也會在背後支持他。」

自2019年疫情 爆發以來，陳曉旦已一年多沒見過石智勇，兩人都是「書信往來」。不過，相比因石智勇女朋友的身分被關注，她更希望以排球教練的身分被人所熟知。「我沒有機會站上奧運會領獎台，但希望將來我的學生能夠做到。」。

等石智勇回國後，兩人的婚期也將提上日程。對於婚後生活，陳曉旦說：「大家還是把關注放在他身上，放在賽場上吧。我就繼續做好自己的本職工作，在身後默默支持他就行。」