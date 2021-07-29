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乒乓球后陳夢 表哥是明星黃曉明 男星任嘉倫是昔日隊友

中國新聞組╱北京29日電
陳夢首次參加奧運比賽。 (新華社)
陳夢首次參加奧運比賽。 (新華社)

東京奧運進行中，選手勝負、顏值都是焦點，另外還有選手背景也受到關注。中國隊乒乓球選手陳夢就有個明星表哥，就是中國男星黃曉明，不僅如此，最近和張鈞甯演出電視劇「不說再見」的電視劇男神任嘉倫還是陳夢昔日隊友。

影音來源：YouTube

據「噓！星聞」報導，其實黃曉明是陳夢表哥一事並非祕密，兩人以前就曾在微博上互動，直喊對方哥，不過她也曾表示希望大家記得的是「乒乓球運動員陳夢」而不是「黃曉明的表妹」。

陳夢目前是乒乓球女單世界第一，5歲的時候已經接觸乒乓球，遺傳了同是乒乓球員媽媽逄敏的良好基因，13歲的時候就獲選入國家隊訓練，之後陸續代表國家出戰獲得多個世界冠軍，是世界知名的乒乓球好手。而在她7歲的時候，其表哥黃曉明就憑電視劇「大漢天子」走紅。

黃曉明是桌球女單世界第一陳夢的表哥。（取材自微博）
黃曉明是桌球女單世界第一陳夢的表哥。（取材自微博）
黃曉明（左）是陳夢表哥。（取材自微博）
黃曉明（左）是陳夢表哥。（取材自微博）

表兄妹二人關係非常好，不時透過微博互動，只要表妹陳夢有比賽黃曉明都第一時間發文關心同祝賀，當中更不乏公開互相吐嘈，可見表兄妹情相當濃厚。

另外，男星任嘉倫同陳夢是從小到大的好朋友，陳夢曝光過往她都叫任嘉倫「小超人」（任嘉倫本名任國超）。而今因參賽東京奧運，她與演藝圈的這層關係也再成熱議。

任嘉倫曾是一名乒乓球運動員，昔日與陳夢是隊友。（取材自微博）
任嘉倫曾是一名乒乓球運動員，昔日與陳夢是隊友。（取材自微博）

東京奧運 中國 微博

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