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傳非洲1副總統赴北京治病染疫 酒店400住客隔離

中國新聞組／北京28日電
北京東城區勵駿酒店一名工作人員在社交平台爆料，指非洲某國一名副總統來京治病，核酸結果沒出就讓他入境，安排入住酒店，後來確診，連累該酒店所有住客400多人要集中隔離21天。（取材自微博）
北京東城區勵駿酒店一名工作人員在社交平台爆料，指非洲某國一名副總統來京治病，核酸結果沒出就讓他入境，安排入住酒店，後來確診，連累該酒店所有住客400多人要集中隔離21天。（取材自微博）

北京東城區勵駿酒店一名工作人員在社交平台爆料，指非洲某國一名副總統赴北京治病，核酸結果沒出就讓他入境，並安排入住酒店，該入境外交人員後來診斷為無症狀感染者，酒店內400多位住客都要進行集中隔離21天。

健康東城微信公眾號報導，25日一名入境外交人員因醫療需要，到北京東城某醫療機構進行入院前例行核酸采樣，隨後轉運至附近某酒店等候檢測結果，期間在房間未外出。醫療機構報告該入境外交人員檢測結果為陽性，診斷為無症狀感染者。

該微信公眾號稱，有關部門已經啟動應急處置預案，及時將感染者轉至定點醫院，並迅速開展流行病學調查、相關人員和場所管控、採樣檢測及環境消殺等工作。

大公文匯全媒體報導，該酒店目前仍封鎖，在8月1日前酒店不接受新顧客入住。

點新聞報導，酒店臨近東單北大街和金寶街的入口處，目前都已拉上警戒線，從金寶街進入酒店的大門附近專門有一名男保安和一名女工作人員把守，酒店樓下還停有一輛警車。據男保安稱，酒店目前還有人住，裡面住客不能下樓，訂餐只能送到門口，由酒店工作人員到外面來取然後轉送給住客。

北京勵駿酒店位於東城區金寶街92號，有客房389間。酒店25日早上門口出現救護車和防護線，25日晚開始封鎖酒店，26日酒店全員進行核酸檢測。27日早上第一批60多名密接客人已被送去隔離。酒店27日至31日處於不可預訂狀態。

對此，網友表示，一般人感染了都是明確公布活動軌跡，哪個醫院、哪個酒店，讓大家盡可能了解情況，烤雞架店都給弄得明明白白。怎麽趕上這位外交人員，醫院、酒店成了「某醫療機構」、「某酒店」。

有人說：入境不是就得核酸隔離酒店隔離嗎？勵駿酒店也不是隔離酒店。

 也有人表示，一會兒熱搜就會被刷沒了，從抗疫的角度考慮，不應該隱瞞，應該把實際情況客觀告知公眾才是人民安全至上的理念的詮釋！

北京 檢測 工作

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