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女童踩裂寶馬玻璃 家長：別和小孩計較…竟是自導自演

中國新聞組／北京27日電
女童爬上一輛價值逾百萬港元的寶馬跑車，多次大力踩向擋風玻璃導致碎裂。（取材自微博）
女童爬上一輛價值逾百萬港元的寶馬跑車，多次大力踩向擋風玻璃導致碎裂。（取材自微博）

網路上日前流傳一段視頻，一名女童爬上一輛價值90萬（人民幣，下同，約13萬美元）的寶馬跑車車頂，多次大力踩擋風玻璃導致碎裂。車主向家長反映，女童爸爸竟反斥：「小孩又不懂事，你一個大人和小孩計較幹什麼？」引來網友痛批家長行為不當。沒想到近日劇情反轉，上傳視頻的網友承認自導自演，目的是博取點擊，對「占用社會資源」向大眾致歉。

香港01報導，視頻本月16日於網路流傳，內容指南京一名車主發現其新購入、價值約90萬元的M4寶馬車的擋風玻璃出現奇怪裂痕。他查看閉路電視片段才驚覺，一名女童騎著滑板車經過，看到跑車後好奇爬上車頭，先以拳頭不斷敲向車窗，再站起並多次以腳用力踩踏擋風玻璃，直至旁邊有車輛駛經女童才停下動作。

車主隨即向女童家長反映，沒料對方竟反指他大驚小怪，更質疑跑車的玻璃不會輕易損毀，「那麼小的玻璃，怎麼可能一碰就碎？」甚至表示，「等以後你家生了小孩，你來踩我家玻璃行了吧，你要不然就找小孩賠，別找我賠」。

事件引來網友熱議，不少人批評這位家長惡人先告狀，「有什麼樣的家長就有什麼的小孩」、「這麼多廢話，告死他」、「爸媽應該做絕育」。

事件引起輿論熱議後，上載影片的網友突然承認是自導自演，目的是吸引網友點擊，當中女童及其父親的反應均是「演出來的」。並表示，對影片「占用了太多的社會資源」、對社會造成「不良影響」致歉，又解釋指最初的目的只為「警示大家注意停車的一些問題」，惟未有考慮後續的影響，因此決定將視頻刪除。

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