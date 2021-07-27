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中國試管嬰兒之父 莊廣倫85歲辭世

中國新聞組／廣州27日電
莊廣倫85歲辭世。（取材自微博）
莊廣倫85歲辭世。（取材自微博）

被尊為「中國試管嬰兒之父」的中山大學附屬第一醫院生殖中心教授、博士生導師莊廣倫7月25日逝世，享夀85歲。

澎湃新聞報導，莊廣倫是廣東深圳人，出生於1936年7月，1960年畢業於中山醫學院醫療系。

莊廣倫畢業後留校附屬第一醫院從事婦產科臨床醫療工作，1992年晉升為教授、碩士研究生導師；1994年任婦產科副主任、教授、博士生導師。

莊廣倫是中山大學附屬第一醫院生殖醫學中心創始人，中國傑出的婦產科與生殖醫學專家。是中國應用贈卵人工周期幫助卵巢早衰患者獲得妊娠分娩、運用單精子卵細胞質內註射技術成功治療男性不育症、應用植入前胚胎遺傳學檢測技術成功分娩健康試管嬰兒的第一人，被稱為「中國試管嬰兒之父」。

莊廣倫曾任中華醫學會計畫生育學會第三屆常委、中華醫學會廣東省分會婦產科學會第七屆常委、中華醫學會婦產科學分會婦科內分泌學組顧問、17屆歐洲生殖醫學年會（IFFIS）觀察員。發表論文300多篇，主編《現代輔助生育技術》，參編《不育症治療》、翻譯《近代婦產科學》等多本專著，培養近40名博士研究生。

莊廣倫並主持開展多個國家及廣東省科技項目，先後獲得各級科技成果獎6項。其中「複方18甲長效口服避孕藥遠期安全性研究」1987年獲國家科技進步二等獎，「輔助生育技術系列研究」1999年獲衛生部科技進步二等獎、廣東省科技進步一等獎。1987年被衛生部評為有突出貢獻的中青年專家，2000年獲「廣東省勞動模範」稱號，2002年被推選為首屆全球華人生殖醫學協會主席。

中國 檢測 計畫生育

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