南京再增38例 管控升級

南京搭建8000平方米“火眼”實驗室，單日核酸檢測量可達200萬人份。中通社

南京新冠肺炎疫情 反彈，南京官方26日通報，該市新增本土新冠肺炎確診病例38例，無症狀感染者1例，均與機場 相關人員有關聯性。南京累計報告本土確診病例75例，本土無症狀感染者13例。為防疫情蔓延，南京升級管控，所有小區嚴控進出，加強對外交通管制和市內公共場所管制。

據「南京發布」公眾號消息，南京市自27日零時起實施交通運輸疫情管控措施。具體措施為，1、南京全市8個長途客運站暫停運營。2、暫停全市旅遊包車業務。3、全市19條毗鄰公車路線縮線至市域內運營。4、全市出租汽車（含網約車）不得離開南京，並按要求嚴格落實防控措施。

南京市江北新區官方也發布通知，自26日起，江北新區範圍內，文化館、圖書館等各類公共服務場館暫停開放；營業性演出場所、景區等各類公共場所暫停營業；暫停一切聚集性演藝活動；所有旅行社暫停一切到訪或離開南京旅遊業務。

另據南京發布，自26日起，南京將全面實施乘客憑本人「健康碼」綠碼乘坐公共交通工具。

截至7月25日，包括南京在內，此次疫情傳播鏈已蔓延5省8市，分別是遼寧瀋陽；安徽和縣、蕪湖；廣東中山、珠海；四川綿陽市以及江蘇宿遷，感染鏈增至97人。

第一財經報導，遼寧瀋陽的3名感染者為一家3口，其中女兒於7月14日搭機從廈門返回瀋陽，經停南京祿口機場，其間就餐一次，曾在17日出現低燒伴喉嚨痛等不適症狀，因此南京機場疫情傳播，或可能早於7月14日之前。