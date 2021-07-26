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賣輛車只賺16元 奇瑞捐3500萬 網友心疼：加油

中國新聞組／北京26日電
奇瑞新能源的銷量主要歸功於純電動汽車螞蟻家族，尤其是奇瑞小螞蟻。（取材自澎湃新聞）
奇瑞新能源的銷量主要歸功於純電動汽車螞蟻家族，尤其是奇瑞小螞蟻。（取材自澎湃新聞）

奇瑞控股集團捐款上了熱搜。奇瑞22日宣布捐款3500萬（人民幣，下同，約540萬美元）馳援河南。而奇瑞汽車2020年的淨利潤僅為737.18萬元，被傳「賣一輛車利潤僅16塊4元」。網友紛紛在評論區表示，「直接捐出去5年淨利潤，心疼奇瑞」，「奇瑞這個憨憨和鴻星爾克一樣心酸，年利潤730多萬捐3500萬，奇瑞加油！」

奇瑞新能源的銷量主要歸功於純電動汽車螞蟻家族，尤其是奇瑞小螞蟻。（取材自澎湃新聞...
奇瑞新能源的銷量主要歸功於純電動汽車螞蟻家族，尤其是奇瑞小螞蟻。（取材自澎湃新聞）

紅星新聞報導，事實上，2020年，奇瑞控股集團營收253.72億元，淨利潤為11.68億元。

來源：YouTube

據報導，奇瑞是目前少數還未上市的大型自主車企。奇瑞汽車及其母公司奇瑞控股的大股東──蕪湖市建設投資有限公司此前發布了《債券2020年年度報告》。2020年，奇瑞汽車實現營收347億元，實現淨利潤737.18萬元，較2019年的3.92億元暴跌約98%。與同行競爭對手相比，奇瑞汽車737萬元的淨利潤屬於墊底。而且，如果沒有旗下金融公司奇瑞徽銀的支持，奇瑞汽車2020年將處於虧損狀態。

而根據公開數據，奇瑞集團2020年銷量73萬台。其中奇瑞汽車44.9萬台，同比增長8.6%，市占率創47個月新高，位居自主品牌第六名。簡單計算一下，奇瑞汽車平均一輛車只賺了16.4元，稱得上是薄利多銷。

不僅是賺得少，截至2020年末，奇瑞汽車的負債總額高達693億。

對此，奇瑞汽車董事長尹同躍此前回應稱，其中包含了奇瑞金融公司對外開展汽車貸款業務的負債，剔除後奇瑞整體的負債率在合理範圍內。

捐款的主體是奇瑞控股，並非奇瑞汽車。（取材自新京報）
捐款的主體是奇瑞控股，並非奇瑞汽車。（取材自新京報）

分品牌看，2020年奇瑞品牌銷量44.9萬輛。其中，奇瑞捷豹路虎銷量同比增長8.8%；凱翼銷量同比增長23%；奇瑞新能源銷量同比下降8%。

值得一提的是，在新能源汽車整體銷量增長的情況下，奇瑞新能源銷量卻一年不如一年。奇瑞新能源的銷量主要歸功於純電動汽車螞蟻家族，尤其是奇瑞小螞蟻。

此次馳援河南，奇瑞贏得網友好評，但奇瑞畢竟與鴻星爾克不同。網友可以在情懷的支持下，集中購買鴻星爾克的運動鞋，卻難以集中購買汽車。在收穫口碑之後，奇瑞汽車能否改變經營現狀仍是未知。

汽車 利潤 營收

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