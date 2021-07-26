援豫5000萬 鴻星爾克澄清公司沒瀕破產 沒詐捐

網民發起「把這家窮公司給河南捐的5000萬找補回來」活動，讓國產運動品牌鴻星爾克的門店擠滿了人，商品也賣到斷貨。（取材自鳳凰網）

國產運動品牌鴻星爾克近日因向河南 捐贈5000萬元（人民幣，下同，約771.6萬美元）物資，引發網民同情心噴發，發起「把這家窮公司給河南捐的5000萬找補回來」購買潮，使鴻星爾克抖音 直播間過去一周賣出高達7700萬元的銷售額。不過近日有自媒體質疑鴻星爾克是「詐捐」，對此，受贈單位均表示，是分批獲捐及運送，並非沒捐。

紅星新聞報導，就在鴻星爾克因捐款被「捧上神壇」的時刻，24日有自媒體發表文章「捐了20萬瓶冰露礦泉水的鴻星爾克，怎麼捐出5000萬物資？」，對鴻星爾克捐贈的5000萬物資打出了問號。

來源：YouTube

據報導，25日凌晨，鴻星爾克官方微博公布其捐贈物資的信息：承諾捐贈的5000萬物資分成兩部分，其中3000萬元交由鄭州 慈善總會，另外2000萬元則通過壹基金來捐贈，並提及捐贈「目前正在運輸和發放中」。

受贈的鄭州慈善總會王部長表示，他們與鴻星爾克的子公司廈門展樂電子商務21日簽訂協議，100萬元善款已到帳，2900萬元物資是分批次運送的。

鴻星爾克官方微博配圖中可以看到，捐贈物資包括礦泉水等，已經運送到了鄭州市金水區鳳凰台稅務局、文化路街道辦事處。（取材自微博）

壹基金25日也表示雙方約定擬於20日起向壹基金捐贈現金和物資，總價值不超過人民幣2000萬元，其中，包括人民幣200萬現金捐贈和1800萬元物資捐贈。200萬應急款項已撥付，將於未來幾日到帳。首批物資20萬支瓶裝飲用水至24日晚上10時已送達災區。

鴻星爾克總裁吳榮照25日表示：「我們將陸續履行我們的捐贈承諾。請不要神化鴻星爾克。並再次呼籲大家理性消費，國貨品牌也都需要大家的支持和愛護。」他另在微博表示，公司轉型過程非常艱難，但並沒到「瀕臨破產」 地步。

數據顯示，網友發起的購買熱，使鴻星爾克23日的銷售額同比增長超52倍。

鴻星爾克在抖音發布公告稱，大家的熱情與「野性消費」，使公司現有的發貨能力跟不上大家的發貨服務需求。要貨著急者請慎重下單，已拍的可申請退款。

據相關負責人表示，四川安岳生產基地倉庫均發貨量由平時的約4000單暴增至七、八萬單，「還有41萬單等著發。」