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中國女排東奧首賽輸 郎平：朱婷手腕傷重用不上勁

中國新聞組／北京26日電
東京奧運會25日舉行女排小組賽，衛冕冠軍中國女排以0：3不敵土耳其隊，無緣開門紅。圖為中國女排朱婷攔網，她的手腕纏著繃帶 （中新社）
東京奧運會25日舉行女排小組賽，衛冕冠軍中國女排以0：3不敵土耳其隊，無緣開門紅。圖為中國女排朱婷攔網，她的手腕纏著繃帶 （中新社）

來源：YouTube

東京奧運女排首日賽事，中國女排以0：3局數，爆冷直落大敗予土耳其女排。中國女排表現失準，反觀土耳其女排攻勢非常凌厲。中國女排主教練郎平賽後直言「挺吃驚的」，郎平還透露，朱婷手腕傷勢不輕，用不上勁，隊伍需要盡量彌補。

綜合媒體報導，中國女排東京奧運25日首戰失利，下一場比賽更是一場硬仗，27日中國時間上午10時對戰美國女排。美國女排在25日以3：0局數全勝姿態，打敗阿根廷女排。

郎平在賽後透露，中國女排隊長朱婷正受傷病困擾：「朱婷的傷還是挺重的，手腕用不上勁。」對於接下來的比賽，郎平表示：「我們還是盡量進行彌補吧。」

郎平總結中國女排首戰稱：「本場比賽打得非常被動，賽前做了很多困難準備，也沒想到打成這樣。自己的一傳、進攻、攔網什麽都沒有。還是挺吃驚的，看到這個結果還是很驚訝的。平時練這麽多，基本上不下球。回去要複盤，跟隊員聊聊怎麽回事。我們自己要打不出來的話，就很難制約對手。而且有些球打得還不錯，都被對手防起來了，今天是全面處於被動。」

中國女排東京奧運首戰大敗，中國知名體育評述員詹俊在微博指出，中國女排3局比賽的開始階段都打得太差，狀態低迷；中國女排防守原來就偏弱，優勢是兩個主攻，但這場朱婷發揮失常。「接下來的小組賽不容有失啊，加油加油！」

據報導，郎平在比賽中兩度用李盈瑩換下朱婷，她說：「換下朱婷是因為朱婷不下球，朱婷被對手重點盯防，一傳也上不來，這跟她手腕有很大關係。」

朱婷手腕的傷早在2017年就已經出現。據中國女排教練安家杰透露，這是朱婷在土耳其聯賽打球的時候，不小心在地上杵了一下受的傷。

在2019年的女排世俱杯中，代表天津的朱婷也出現了手腕傷勢復發跡象，暫停時候隊醫也給朱婷的手腕纏上了膠布。朱婷當時扣球進攻時，臉上有些痛苦的表情。

報導說，其實，早在奧運會開幕式時，就有細心網友發現朱婷的手腕可能有傷，同作為中國代表團的旗手，趙帥在開幕式時一直負責揮舞旗子，而朱婷只是一隻手扶在旗桿上，完全沒有發力。從開始到結束，朱婷和趙帥的動作都沒有變過。

開幕式從開始到結束，朱婷和趙帥的動作都沒有變過。（視頻截圖）
開幕式從開始到結束，朱婷和趙帥的動作都沒有變過。（視頻截圖）

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