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奧運射箭／中華隊男團勇闖金牌戰 與強敵南韓爭冠

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東奧舉重中國驚天逆轉 網：還好咱有實力

中國新聞組／北京26日電
東京奧運會舉重男子67公斤級25日決賽，中國選手諶利軍奪冠。圖為諶利軍在比賽後和教練擁抱慶祝。 （新華社）
東京奧運會舉重男子67公斤級25日決賽，中國選手諶利軍奪冠。圖為諶利軍在比賽後和教練擁抱慶祝。 （新華社）

來源：YouTube

2020東京奧運會男子舉重67公斤級A組比賽25日晚6時50分在東京國際論壇大樓進行。中國選手諶利軍在抓舉表現糟糕的情況下，依靠挺舉上演大逆轉，挺舉187公斤和總成績332公斤均打破奧運紀錄，上演驚天逆轉奪冠，哥倫比亞選手莫斯奎拉以331公斤奪取銀牌。針對哥倫比亞選手莫斯奎拉的改判事件，中國網友紛紛群起而攻之。

網易體育報導，莫斯奎拉的改判爭議發生在他的第三把挺舉，當時莫斯奎拉成功舉起180公斤，但是他在裁判沒有響鈴的情況下提前放下槓鈴，被裁判判罰無效。隨後，哥倫比亞隊發起挑戰，最終仲裁委員會竟判定他的180公斤試舉成功。好在第二次試舉，背水一戰的諶利軍一舉將187公斤成功舉起，以逆轉加+絕殺的方式鎖定冠軍。

針對改判事件，網友群起而攻之。「改判氣死人了，明明站的不夠穩，且不夠10s，判了失敗又改判成功！」、「改判真噁心，但是實力就是硬，仲裁垃圾，啥也不是嗷！」、「我想知道中間裁判改判是在針對我們中國嗎？是的話也太噁心了！」、「就尼瑪無語，這個改判真噁心！」

據報導，也有網友表示，即便莫斯奎拉最後改判，但諶利軍還是照樣靠實力取得了第一。「在運動賽場上就是靠實力說話啊，改判又能怎樣？」、「舉起來那一刻快哭了！面對前面的不公改判，最後一刻依然頂住壓力咬緊牙關翻盤，奧林匹克精神得到了極致體現！」、“哥倫比亞的改判真的氣到暈厥，最後諶利軍絕地反擊，心臟真的咯噔了一下，手也激動的拍紅了，恭喜中國隊再添一枚金牌！」、「上一秒還在因為改判生氣，下一秒你爹就是你爹，爽到了！」

還有網友為諶利軍的抗壓能力點讚。「還好沒有受到對手改判的影響，教練組和運動員也真的是藝高人膽大，不考慮先保一枚獎牌直接上187公斤，真的是觀眾先被嚇死！」、「第二名挺舉180公斤改判成功後，頂住壓力我們挺舉187公斤逆轉勝！啊這就是中國力量！」

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