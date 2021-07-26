我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

奧運射箭／中華隊男團勇闖金牌戰 與強敵南韓爭冠

東奧／女子100米蝶式 加拿大華裔泳將麥克尼爾鍍金

鄭州前車之鑑 寧波車主寧繳罰款也要把車停高架橋上

記者羅印冲、賴錦宏／北京26日電
颱風「烟花」25日已在浙江省舟山普陀沿海登陸，一名遊客手持雨傘在上海外灘南京東路步行街上艱難前行。 （新華社）
颱風「烟花」25日已在浙江省舟山普陀沿海登陸，一名遊客手持雨傘在上海外灘南京東路步行街上艱難前行。 （新華社）

來源：YouTube

河南鄭州地鐵日前淹水造成12死慘劇，外界質疑列車未能及時停運，是造成悲劇的原因之一。浙江省省長鄭柵潔近日前往杭州地鐵站等地檢查防颱工作時強調，地鐵站地勢較低，遇到突發狀況，不能層層等命令。此外，「汲取」河南鄭州大量車輛被積水浸沒的教訓，浙江寧波市車主在颱風來臨前將車停在市內的高架橋上。

烟花颱風昨天中午在浙江舟山群島登陸後，路徑轉而偏北。中國氣象部門預測，烟花將於25日晚到26日凌晨，在浙江北部嘉興海鹽至上海金山、浦東一帶再度登陸，對長三角地區造成重大威脅。

記取鄭州水災教訓，受烟花颱風影響的浙江、上海及江蘇等地，這次特別提高防颱措施，除了一再向民眾發出警示，截至昨晚，浙江已緊急撤離及安置160萬人，上海撤離36萬人，江蘇撤離1萬多人。

據觀察者網報導，鄭柵潔前天特別到地鐵站視察防颱工作稱，地鐵是民眾出行的重要交通工具，也是防颱防汛重點區域。他除了解地鐵線網防汛指揮流程，還表示，要提高科學防颱防澇能力，遇到突發狀況，不能層層等命令，要有第一時間的意識，迅速及時決策，科學果斷處置。

烟風颱風直撲中國華東地區，中國水利部昨發文稱，預計未來三天，浙江、上海、江蘇南部等地區將有大暴雨到特大暴雨。受其影響，太湖及周邊河網地區，浙江錢塘江、曹娥江、椒江，安徽青弋江水陽江、巢湖和滁河，江蘇秦淮河及里下河地區等主要江河將發生超警洪水，暴雨區內部分河流可能發生較大洪水。

此外，河南洪災仍持續，據河南官方通報，截至昨天中午，河南暴雨災情死亡人數升至63人，仍有5人失蹤，受災人口逾1100萬。

極目新聞報導，昨天下午在寧波市明州高架橋，橋兩邊停了不少私家車。

網上昨日也傳出短片，顯示浙江寧波市的車主，「汲取」河南鄭州大量車輛被積水浸沒的教訓，在颱風來臨前將車停在市內的高架橋上，化身「空中停車場」，稱可以避免車輛被積水淹浸。有網友稱，這些車主寧願被交警罰款，也要把車停到高架橋上。也有網友擔心，「這麼多車，加上颱風，橋有可能被壓塌。」

地鐵站 河南 暴雨

上一則

長春大火15死 不少試穿婚紗女子未換裝 直接跳樓逃生

下一則

詆毀東奧中國選手 65微博帳號被封鎖

延伸閱讀

京廣隧道半年前整修排水系統 仍擋不住大雨釀災

京廣隧道半年前整修排水系統 仍擋不住大雨釀災
鄭州水災斷網 市民：重回以物易物「原始生活」

鄭州水災斷網 市民：重回以物易物「原始生活」
烟花颱風直撲浙江上海 部分地區停電停水 民眾網上求救

烟花颱風直撲浙江上海 部分地區停電停水 民眾網上求救
鄭州隧道被淹 130人失蹤被協尋遠超官方數字

鄭州隧道被淹 130人失蹤被協尋遠超官方數字

熱門新聞

熊敦瀚自曝非常喜歡美顏相機。（取材自微博）

腿長貌美…中國女子水球隊長 曬自拍暴紅

2021-07-24 10:00
寧波工程學院女大生遭黑人教師殺害，學校以在校外發生為由僅退還學費。家長在校門口發傳單，哭訴校方不表態、賠償。（新浪微博照片）

寧波女大生遭黑人教師殺害 校方：校外發生 僅退學費

2021-07-18 12:13
32歲的香港網紅索菲亞為了拍一張美照，失足跌落懸崖。照片／騰訊網

32歲港女網紅墜崖身亡 只為拍一張美照

2021-07-18 13:55
藝人吳亦凡捲入桃色糾紛，風波越滾越大。（取材自微博）

15女撻伐 吳亦凡涉姦恐重判 雖加籍仍適用中國法律

2021-07-20 02:28
鄭州一菸酒店被淹，名酒被暴雨沖走遭眾人哄搶，老闆娘跪地磕頭哭喊「求求你們別再拿了！」，求路人歸還。（取材自法制社會報／賓縣融媒圖）

鄭州暴雨淹名酒遭哄搶 老闆娘跪求別拿 路人不捨幫忙攔

2021-07-24 08:00
(取材自微博)

河南千年暴雨：中國「海綿城市」設計崩潰

2021-07-22 09:03

超人氣

更多 >
疑吳亦凡選妃畫面流出 辣妹「騎乘式」熱吻太震撼

疑吳亦凡選妃畫面流出 辣妹「騎乘式」熱吻太震撼
1張圖／東京奧運獎牌榜 中國6金第一 美、日緊跟在後

1張圖／東京奧運獎牌榜 中國6金第一 美、日緊跟在後
「兒子未痊癒，我不敢老」烏茲別克體操女將 淚別奧運

「兒子未痊癒，我不敢老」烏茲別克體操女將 淚別奧運
紐約十大「臭蟲」酒店出爐 旅客增多恐惡化

紐約十大「臭蟲」酒店出爐 旅客增多恐惡化
美中天津會談 中國兩手策略 王毅放狠話學者軟調

美中天津會談 中國兩手策略 王毅放狠話學者軟調