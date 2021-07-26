鄭州前車之鑑 寧波車主寧繳罰款也要把車停高架橋上

颱風「烟花」25日已在浙江省舟山普陀沿海登陸，一名遊客手持雨傘在上海外灘南京東路步行街上艱難前行。 （新華社）

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河南 鄭州地鐵日前淹水造成12死慘劇，外界質疑列車未能及時停運，是造成悲劇的原因之一。浙江省省長鄭柵潔近日前往杭州地鐵站 等地檢查防颱工作時強調，地鐵站地勢較低，遇到突發狀況，不能層層等命令。此外，「汲取」河南鄭州大量車輛被積水浸沒的教訓，浙江寧波市車主在颱風來臨前將車停在市內的高架橋上。

烟花颱風昨天中午在浙江舟山群島登陸後，路徑轉而偏北。中國氣象部門預測，烟花將於25日晚到26日凌晨，在浙江北部嘉興海鹽至上海金山、浦東一帶再度登陸，對長三角地區造成重大威脅。

記取鄭州水災教訓，受烟花颱風影響的浙江、上海及江蘇等地，這次特別提高防颱措施，除了一再向民眾發出警示，截至昨晚，浙江已緊急撤離及安置160萬人，上海撤離36萬人，江蘇撤離1萬多人。

據觀察者網報導，鄭柵潔前天特別到地鐵站視察防颱工作稱，地鐵是民眾出行的重要交通工具，也是防颱防汛重點區域。他除了解地鐵線網防汛指揮流程，還表示，要提高科學防颱防澇能力，遇到突發狀況，不能層層等命令，要有第一時間的意識，迅速及時決策，科學果斷處置。

烟風颱風直撲中國華東地區，中國水利部昨發文稱，預計未來三天，浙江、上海、江蘇南部等地區將有大暴雨 到特大暴雨。受其影響，太湖及周邊河網地區，浙江錢塘江、曹娥江、椒江，安徽青弋江水陽江、巢湖和滁河，江蘇秦淮河及里下河地區等主要江河將發生超警洪水，暴雨區內部分河流可能發生較大洪水。

此外，河南洪災仍持續，據河南官方通報，截至昨天中午，河南暴雨災情死亡人數升至63人，仍有5人失蹤，受災人口逾1100萬。

極目新聞報導，昨天下午在寧波市明州高架橋，橋兩邊停了不少私家車。

網上昨日也傳出短片，顯示浙江寧波市的車主，「汲取」河南鄭州大量車輛被積水浸沒的教訓，在颱風來臨前將車停在市內的高架橋上，化身「空中停車場」，稱可以避免車輛被積水淹浸。有網友稱，這些車主寧願被交警罰款，也要把車停到高架橋上。也有網友擔心，「這麼多車，加上颱風，橋有可能被壓塌。」