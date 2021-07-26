鄭州民眾攔外媒 環時：別圍堵 不能遂了他們被打壓的願

河南鄭州民眾阻攔外媒採訪暴雨災情。（視頻截圖）

有微博用戶24日發布兩段視頻，內容是德國 之聲駐北京記者前往河南鄭州 採訪暴雨災情時，被幾位民眾當街阻攔，氣憤指責部分外媒對災情報導斷章取義、誣陷中國 ，並問他是不是CNN或BBC的記者。這起事件引發不同解讀，陸媒指這是鄭州民眾對外媒「妖魔化中國」的不滿，外媒則質疑所謂民眾可能是有心人士，目的在阻止外媒採訪，繼續掩蓋當地實際災情。

來源：YouTube

觀察者網報導，兩段視頻中，一名外媒記者與陪同人員試圖在災後的鄭州採訪，遭到民眾抗議和阻攔。這名外媒記者後來被證實是「德國之聲」（DW）駐北京記者馬蒂亞斯·比靈格（Mathias Bölinger）。兩段視頻分別是在鄭州錢塘衣城和鄭州火車站門口拍攝。

視頻中，一名綠衣女子試圖對比靈格解釋：「他們（圍觀群眾）為什麼很生氣，是因為有位英國廣播公司（BBC）記者，報導斷章取義，並沒有報導真實的災情。」此時一名男子接著說「「這是誣陷、污衊、造謠、攻擊」，另一名男子用嫻熟的英語對比靈格解釋他們的意思是BBC記者「製造假新聞」。

第二段視頻中，現場已有一群人圍住比靈格，一名男子問他：「你拍了什麼？」綠衣女子則高舉雙手：「大家都聽我說，不要著急，他是來幫我們的」。

法廣報導，視頻中，現場女子向德國記者解釋他們認錯人了，以為他是寫了抹黑鄭州文章的英國BBC記者。而在場一直進行溝通的美籍華裔女性，後來被查出是美國洛杉磯時報駐北京記者蘇奕安。

外媒前往河南鄭州採訪暴雨災情時，被幾位民眾當街阻攔。（取材自觀察者網）

報導引述多維新聞稱，在鄭州街頭被人圍困「問責」的比靈格，曾在德國之聲24日發布的新聞短片中，藉河南災情抹黑中國。蘇奕安的推特置頂貼文則是抹黑新疆的專題報導。

法廣報導稱，參與街頭議論的兩男兩女身分無從得知，只能將他們視為鄭州愛國民眾。報導並引述中國律師劉曉原在推特上的一句評論：「河南人民的政治覺悟還是很高的，這不，又成功地阻止了外媒記者拍攝」。

對此事件，環球時報評論建議各地民眾不要對西方記者個體進行現場圍堵，因為這可能形成西方記者在中國「被打壓」的印象，幫了他們抹黑中國，「我們不能遂了他們的願」。