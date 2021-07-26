搶發飯圈財 「棉花娃娃」商機驚人

棉花娃娃已發展出「娃圈經濟」。（取材自微信）

棉花娃娃風潮起自南韓 男團EXO的粉絲團。許多棉花娃娃都以明星或影視角色為原型，娃娃玩家與「追星女孩」存在極大重疊，幾乎玩棉花娃娃的人，一開始進入娃圈時，都是因為喜歡某個明星。因為喜歡EXO成員之一都暻秀，娃衣店家RiGa從2017年與棉花娃娃結緣，開始「養娃」，沒想到後來竟然發展出一龐大商機。

來源：YouTube

似乎在某種程度上，「娃圈經濟」僅僅是「粉絲經濟」的一種表現形式。但粉絲們並非只是買像某明星的高價娃娃，「娃媽們一般都是花更多錢在買娃衣上，真正賺錢的還是做娃衣，爆款娃衣一次販售輕輕鬆鬆賺幾十萬人民幣，上百萬的都有。」

大部分娃衣店都開在淘寶和微店這兩個平台，知名度高、流量也集中。 2018年，RiGa決定辭去自己在網路公司的工作，全職做娃衣店鋪。

去年杭州曾舉辦「六一娃節」，能真切地感受現場粉絲們對棉花娃娃的熱情。看準商機，2019年微店也推出線下新零售實體店微店Park，分別為飯圈少女和三坑少女兩主題。隨後資本大舉進入，口袋購物APP上線，雷軍、騰訊、順為資本都是股東。

2020年11月，南韓男星朴燦烈的娃娃「nami」開售，火爆到登上微博 熱搜。多數人還在疑惑為什麼搶個娃娃還能上熱搜時，娃媽們卻已經意識到：棉花娃娃正在突破性成長。

今年年初，作為愛好者園地的「棉花美娃娃超話」只有20萬粉絲，半年過去，超話粉絲已達42萬，增長迅速。刺猬公社分析，以「90後」、「00後」為主要人群的娃圈，發展潛力無疑是巨大的。