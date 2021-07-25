首金楊倩招誰惹誰 曬耐克鞋被翻出遭網暴

奧運金牌楊倩奪冠因曬耐克鞋被罵慘。(微博截圖)

為中國 奪得東京奧運 第一金的楊倩正在喜悅中，但她卻因曾發布過一條關於耐克(Nike)球鞋的微博 被網暴罵是「跪族女孩」；另一失利的女子射擊10米氣步槍選手王璐瑤自嘲也被網友罵到刪除PO文。

搜狐網報導，起因是網友在圍觀楊倩的微博的時候，發現她去年曬出四張照片，開心的在分享自己的收藏照片中全是耐克的鞋子。這樣一條微博引起部分網友的憤怒，有網友直接就罵楊倩為「跪族女孩」。

據報導，評論中也有著很多人都在罵楊倩，哪怕奪冠也不能寬容，有評論認為楊倩作為一個中國運動員，不是應該帶頭抵制耐克嗎，為什麼要收藏耐吉的鞋，甚至還質問楊倩，「我們的民族品牌不好嗎？」

雖然有人直接在評論下罵楊倩，但是也有不少的網友支持她。明明那條微博的發送時間是新疆棉事件之前，憑什麼要被扣一個莫須有的罪名。

王璐瑤奧運失利PO自嘲文，卻遭到網暴後刪文。(微博截圖)

另一名選手王璐瑤無緣女子射擊10米氣步槍決賽後，在微博曬照道歉自嘲「各位抱歉，很遺憾，我承認我慫了」，並且表示自己不會放棄，三年後會重返奧運賽場。

觀察者網報導，璐瑤這條微博也遭到眾多網友各個角度的挖苦嘲諷，有人說她不該說「慫了」，還有人諷刺「三年後還有你的位置嗎？」被網暴幾個小時後，王璐瑤刪除了自己的這條微博，未發一言。

奧運選手被網暴到刪博，廣大網友為王璐瑤鳴不平，回懟批評那些網暴的人。「她說自己慫了，難道不是自我調侃嗎…有必要這麼上綱上線？」「看到這個妹子的微博被網暴，真的很心疼。」

不過仍有眾多網友暖心安慰，「作為運動員頂著巨大壓力出征，即使失敗了也是我們的英雄。」「加油，下一屆看你了。」