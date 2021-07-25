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漂泊海外近百年 天龍山石窟佛首回故土

中國新聞組╱綜合報導
天龍山石窟「第8窟北壁主尊佛首」終歸故土，正式入藏天龍山石窟博物館。（取材自央視）
天龍山石窟「第8窟北壁主尊佛首」終歸故土，正式入藏天龍山石窟博物館。（取材自央視）

山西太原天龍山石窟開鑿於北朝晚期至隋唐時期，是中國石窟雕塑發展藝術史中的瑰寶，卻在1920年代遭到大規模盜掘。經國家文物局調查，流失海外近一個世紀的天龍山石窟「第八窟北壁主尊佛首」終歸故土，正式入藏天龍山石窟博物館，天龍山石窟終於迎來第一件回歸文物。

央視新聞報導，為迎接佛首歸來，文物部門舉辦了佛首回歸儀式，並推出天龍山石窟回歸佛首特展。這尊佛首長33.7厘米，寬30.4厘米，高44.5厘米，重55.5公斤，主要由石英和方解石構成，原本所在的第八窟北壁緊靠崖體，如果放置原位將難免遇風化，因此佛首將在博物館內永久展出。

太原市文物保護研究院天龍山石窟博物館館長於灝表示，佛首的臉比較紅圓，眉毛彎彎，雙眼微閉，嘴角微微上揚，有一種非常祥和、平靜的微笑，顯示出隋代佛教造像的審美特徵，還有工匠的高超雕刻技藝。

據報導，天龍山石窟是中原地區代表性佛教石窟，其中第八窟是天龍山石窟中規模最大的。然而1920年代，超過240尊雕像被大規模盜鑿，流落在外，明確去向的有157件，分不在全世界11個國家，31座博物館和一些私人的藏家手中，受破壞程度在中國石窟中最為慘烈。

而此次回歸的第八窟佛首從發現到追索回國僅用了短短三個月的時間。國家文物局2020年9月發現，日本一拍賣行擬於東京拍賣一尊天龍山石雕佛頭，經鑑定確屬天龍山石窟第八窟北壁佛龕於1924年被盜的主尊佛像佛首。同年10月，國家文物局要求拍賣行終止佛首拍賣後，拍賣行撤拍，經拍賣行董事長、旅日華僑張榮與日籍文物持有人完成洽購，決定將佛首捐獻中國政府。

佛首將在博物館內永久展出。（取材自央視）
佛首將在博物館內永久展出。（取材自央視）
佛首的臉帶著祥和、平靜的微笑，顯示出隋代佛教造像的審美特徵及高超雕刻技藝。（取材...
佛首的臉帶著祥和、平靜的微笑，顯示出隋代佛教造像的審美特徵及高超雕刻技藝。（取材自央視）

拍賣 博物館 中國

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