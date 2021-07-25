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本土確診35例 南京疫情蔓延5省

中國新聞組╱北京25日電
在傳出機場有新冠確診病例後，南京連夜展開核酸廣篩。圖為南京市江北新區一處檢測點。（中新社）
在傳出機場有新冠確診病例後，南京連夜展開核酸廣篩。圖為南京市江北新區一處檢測點。（中新社）

國家衛健委24日通報，中國23日報告新增新冠肺炎確診病例35例，其中境外輸入病例22例，本土病例13例。本土病例分別為江蘇12例，四川1例。23日新增的本土病例，都與南京祿口國際機場這波疫情有關。

南京祿口國際機場20日在員工篩檢發現9例陽性後，據南京市衛生健康委員會24日通報，截至目前，南京累計本土確診病例35例，本土無症狀感染者18例。

綜合媒體報導，南京市衛健委副主任楊大鎖24日在新聞發布會表示，南京23日新增16例感染者均為機場工作人員和他們的密切接觸者。

截至24日，南京本土疫情已蔓延5省5地。除了江蘇南京以外，廣東中山、安徽和縣、遼寧瀋陽、江蘇宿遷均出現與南京疫情相關的無症狀感染者；四川綿陽通報一人從南京祿口機場搭機返綿後確診。

截至目前，南京尚未公布此波本土疫情的病毒株，但不願具名的公共衛生專家推測，這次造成傳播的可能還是此前入侵廣東廣州、雲南瑞麗的Delta變種病毒。

專家指出，Delta變種病毒隱匿性強，傳播力大，而且機場人員幾乎都已接種兩劑疫苗仍染疫，這也與當前疫苗面對該病毒保護力下降的情況符合。

據央視報導，瀋陽市在對7月6日以來從南京來返瀋陽人員排查中發現1例南京輸入新冠肺炎確診病例，同時在其密切接觸者中檢出2例關聯新冠病毒無症狀感染者。

為有效控制新冠疫情，目前仍持續加強疫苗接種。根據國家衛健委統計，截至7月22日，全國累計報告接種新冠病毒疫苗已突破15億劑次，達到15億760.5萬劑次。

疫情 機場 疫苗

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