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外媒報導中國奪金 楊倩標題加「新冠」侯志慧配怪照

中國新聞組／北京25日電
楊倩在女子10米氣步槍決賽奪金的報導中，CNN的網站首頁標題竟寫下「中國獲得金牌…還有更多的新冠確診病例」。(網頁截圖)
楊倩在女子10米氣步槍決賽奪金的報導中，CNN的網站首頁標題竟寫下「中國獲得金牌…還有更多的新冠確診病例」。(網頁截圖)

CNN在射擊運動員楊倩23日在女子10米氣步槍奪金的報導配上更多「新冠確診病例」的標題，令中國媒體回批報導操作手法「低級」，而侯志慧24日奪得東京奧運會女子舉重49公斤級金牌，路透在報導時選取一張侯志慧臉部表情不自然的畫面令中國網友不愉快選手被醜化，中駐斯里蘭卡大使館發文批「無恥」。

觀察者網報導，前日射擊運動員楊倩在女子10米氣步槍決賽奪金的報導中，美國有線電視新聞網（CNN）的網站首頁標題竟寫下「中國獲得（首枚）金牌…還有更多的新冠確診病例」（Gold for China…and more Covid-19 cases）。

這篇報導中想要告知讀者的信息是兩個獨立的事件：一是中國選手楊倩奪得東京奧運會首金，二是首個比賽日當天又出現了更多的奧運相關人員確診病例。

但是，報導將中國運動員奪金照放在首頁，讓看到標題、照片的讀者容易產生錯誤認知：首金是中國的，新增的新冠病例也是中國的。

目前這一則楊倩奪金的報導，已不在首頁出現，但已有細心網友截了圖。

外媒報導中國奧運消息的「心思」不止出現在楊倩身上。

環球網報導，侯志慧24日在女子舉重49公斤級拿下金牌，是本屆中國在奧運會舉重項目的首枚金牌。路透發布在推特上的報導卻挑選了一張侯志慧抓舉時用力而表情扭曲、嘴角下垂的照片，照片看起來完全沒有冠軍風采。

這則推特下面很快有網友注意到了這點，質疑「你們沒有其他照片來報導這事了嗎？」 、「你們真應該找個好點的編輯，不然路透就是故意搞得中國人看起來讓人不舒服」。

中國駐斯里蘭卡大使館也在推特上批駁路透，推文中批路透選了醜化選手的照片，「別把政治和意識形態置於體育之上，也別管自己叫公正的媒體機構了。

中國駐斯里蘭卡大使館並在文中稱路透的做法「無恥」，「尊重奧林匹克精神吧」。

侯志慧24日在女子舉重49公斤級拿下金牌，路透發布在推特上的報導卻挑選了一張表情...
侯志慧24日在女子舉重49公斤級拿下金牌，路透發布在推特上的報導卻挑選了一張表情扭曲、嘴角下垂的照片。(取材自推特)

中國 東京奧運 大使館

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